كرة القدم- كأس العرب: القوة الجوية (العراق)- مولودية الجزائر: برمجة المباراة يوم 7 نوفمبر بمدينة البصرة

الجزائر- تجرى المباراة بين القوة الجوية العراقية و مولودية الجزائر ضمن , الدور ثمن نهائي (ذهاب), من الكاس العربية للأندية لكرة القدم , يوم 7 نوفمبر بملعب البصرة, حسبما علمت "واج" يوم الاثنين من ادارة النادي العاصمي.

وأكد المناجير العام "للعميد", ناصر بويش في تصريح لو"واج", " تلقينا مراسلة من الاتحاد العربي لكرة القدم, يعلمنا فيها ان مقابلة الذهاب, حددت يوم 7 نوفمبر المقبل بملعب البصرة بدلا من كربلاء, بسبب الاوضاع الامنية التي تعيشها حاليا العراق."

وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم الخميس المقبل بكربلاء, قبل ان تؤجل بسبب الاوضاع السياسية والامنية التي تعيشها بغداد وفي عدة مناطق بجنوب البلاد , اسفرت عن مئات الوفيات, حسب التقارير الرسمية الاخيرة.

واضاف بويش , " تلقينا ضمانات فيما يخص الجانب الامني . البصرة هادئة, الاتحاد العربي لكرة القدم اختارها لان الامن في هذه المدينة مستتب ".

وبخصوص لقاء الاياب , اكد بويش انها ستلعب في ديسمبر المقبل , " لكن لم يحدد بعد تاريخها".

وقبل ان تتوجه مولودية الجزائر الى العراق . ستتنقل يوم الاربعاء الى بسكرة لملاقاة الفريق المحلي ( 00ر18سا) , في اطار الجولة الثامنة لبطولة الرابطة الاولى.