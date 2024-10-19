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برمجة مقابلتي إ.الجزائر/ ش. الساورة و إ. بلعباس/ ش.القبائل يوم الاثنين 4 نوفمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 13:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
برمجة مقابلتي إ.الجزائر/ ش. الساورة و إ. بلعباس/ ش.القبائل يوم الاثنين 4 نوفمبر

الجزائر - اعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن برمجة مقابلتي اتحاد الجزائر مع شبيبة الساورة و اتحاد بلعباس امام شبيبة القبائل، لحساب تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم 4 نوفمبر المقبل .

وستجرى مقابلة اتحاد الجزائر- شبيبة الساورة، لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة بملعب عمر حمادي ببولوغين ابتداء من الساعة ال54ر17سا، فيما ستلعب مواجهة اتحاد  بلعباس مع شبيبة القبائل لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة بملعب 24 فبراير بسيدي بلعباس على الساعة ال54ر18سا.

وأوضحت الرابطة، ان هذه البرمجة تهدف الى تمكين كل من اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل للتحضير بشكل جيد قبل دخولهما غمار منافسة رابطة الابطال الافريقية.

ومعلوم ، انه في الجولة الاولى من مرحلة المجموعات للمنافسة القارية المقررة في 29 نوفمبر المقبل ، سيستقبل فريق شبيبة تيزي وزو فريق فيتا كلوب الكونغولي ، فيما سيتنقل فريق اتحاد الجزائر الى انغولا لمواجهة فريق بيترو اتليتيكو لواندا.

ومن جهة أخرى، ستقام مواجهة اتحاد الجزائر مع شبيبة الساورة في بطولة الرديف يوم السبت 2 نوفمبر ابتداء من الساعة ال00ر15سا بملعب بولوغين .

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برمجة مقابلتي إ.الجزائر/ ش. الساورة و إ. بلعباس/ ش.القبائل يوم الاثنين 4 نوفمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 13:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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