Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ترياتلون/ البطولة التونسية لجميع الأصناف: نادي مون ريون الجزائري يحصد ذهبيتين وفضية

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 12:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

المنستير (تونس) - تألق نادي مون ريون الجزائري في بطولة تونس للترايتلون، لجميع الأصناف (ذكور وإناث) بحصده لميداليتين ذهبيتين وفضية، لدى ثلاثة أصناف عمرية، أمسية الأحد، في ختام المنافسات التي جرت بمدينة المنستير التونسية.

وكان المعدن النفيس من نصيب الدولية أمينة مالجي، لدى الكبريات بتوقيت قدره ساعة واحدة (00ر1 سا)، فضلا عن تتويج فلة سبع، باللقب عند فئة الشبلات بزمن (38 دقيقة).

كما افتك عبد الجليل حمان، الميدالية الفضية عند الأواسط بزمن (00ر57 دقيقة).

واعتبر مدرب نادي مون ريون، صالح لرقم، في اتصال مع "واج" أن عناصره حققت مشاركة جد مرضية، في ظل حضور أندية قوية مثل المنستير والمرسى، حيث صرح قائلا : "أنا جد مسرور بالنتائج المحققة من طرف رياضيينا، فالفوز بذهبيتين وفضية في ظل بطولة ذات مستوى قوي، أمر جد إيجابي ومشجع".

وأكد التقني أن هدفه الرئيسي من المشاركة في البطولة التونسية هو قياس مستوى عناصره عند احتكاكهم بأفضل الرياضيين التونسيين في الترياتلون، والذين يصنفون حسبه، مع الأحسن على المستوى الإفريقي.

"هذه أول تجربة قارية ودولية لفريقي، بحيث رغبنا في قياس مستوانا مع التونسيين الذين يسبقوننا في هذه رياضة بخصوص التكوين على مستوى الفئات الشابة، ومن حيث عدد الأندية والممارسين وتنظيم البطولات والتظاهرات الخاصة بالترياتلون وباقي اختصاصاته"، قال المدرب لرقم.

ليضيف : "أنا جد راض بالمستوى الذين أبانت عليه عناصري، على غرار أمينة مالجي، التي نالت اللقب بجدارة وبتوقيت جيد (00ر1 سا)، حيث تحسنت بحوالي 12 ثانية مقارنة بمشاركتها مع المنتخب الوطني في الألعاب الإفريقية-2019: 1 سا 12 ثا 57 ج (الصف السادس) .. بالرغم من تأسفي عن عدم مشاركة أحسن رياضية تونسية (أُنس لعجيلي) في هذه البطولة بسبب الإصابة".

"على العموم، وجدنا المستوى الفني عند الإناث مرتفع لدى الفئات الصغرى، أما عند الذكور فهو أقوى عند الأكابر، سيما بمشاركة التونسي سيف الدين سالمي، المتوج بذهبية سباق التتابع المختلط خلال الألعاب الإفريقية رفقة مواطنته أُنس لعجيلي. مستوى عناصرنا في تحسن ملحوظ فمن أصل أربعة رياضيين تنقلنا بهم إلى تونس، حصدنا ثلاث ميداليات وهذا أمر مشجع للمستقبل".

للإشارة أن المسافات المعتمدة خلال بطولة تونس للترياتلون، تختلف مقارنة بالفئة العمرية، فقد شارك نادي مون ريون، بأربعة رياضيين : أمينة مالجي (كبريات)، فلة سبع (شبليات)، عبد الجليل حمان (أواسط) وأمين زغمي (أصاغر).

للتذكير أنه خلال منافسات الترياتلون للألعاب الإفريقية، شهر أغسطس الفارط بالمغرب، أحرز المنتخب الجزائري، الميدالية الفضية في سباق التتابع المختلط (1 سا 16 د 30 ثا)، بفضل الرباعي المتكون من أسامة هلال، نزيم بن يلس، أمينة مالجي وكهينة مباركي. إضافة إلى برونزية أسامة هلال، في مسابقة الفردي رجال (58 د 47 ثا).

وجدير بالذكر، أن الاتحادية الجزائرية للترياتلون، كانت مجمدة لمدة عامين بأمر من وزارة الشباب والرياضة، قبل أن تعود إلى النشاط مطلع سنة 2019، برئاسة صالح الوناس.

كلـمات مفتـاحيــة :
ترياتلون/ البطولة التونسية لجميع الأصناف: نادي مون ريون الجزائري يحصد ذهبيتين وفضية
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 12:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.28

السيد سليمان شنين يستعرض مع السفيرة الكوبية العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين

19.10.28

برمجة مقابلتي إ.الجزائر/ ش. الساورة و إ. بلعباس/ ش.القبائل يوم الاثنين 4 نوفمبر

19.10.28

الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للمواهب الشابة في الغناء بالجزائر العاصمة هذا الأربعاء

19.10.28

المجلس الشعبي الوطني يشارك بالقاهرة في أشغال الدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي…

19.10.28

كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بباتنة

19.10.28

سباق الدراجات دورة فاسو (المرحلة الثالثة): الجزائري محمد بوزيد يحل سادسا 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.23

بيان أول نوفمبر 1954 كان "منعرجا حاسما في تاريخ الشعب الجزائري"

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي