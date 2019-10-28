ترياتلون/ البطولة التونسية لجميع الأصناف: نادي مون ريون الجزائري يحصد ذهبيتين وفضية

المنستير (تونس) - تألق نادي مون ريون الجزائري في بطولة تونس للترايتلون، لجميع الأصناف (ذكور وإناث) بحصده لميداليتين ذهبيتين وفضية، لدى ثلاثة أصناف عمرية، أمسية الأحد، في ختام المنافسات التي جرت بمدينة المنستير التونسية.

وكان المعدن النفيس من نصيب الدولية أمينة مالجي، لدى الكبريات بتوقيت قدره ساعة واحدة (00ر1 سا)، فضلا عن تتويج فلة سبع، باللقب عند فئة الشبلات بزمن (38 دقيقة).

كما افتك عبد الجليل حمان، الميدالية الفضية عند الأواسط بزمن (00ر57 دقيقة).

واعتبر مدرب نادي مون ريون، صالح لرقم، في اتصال مع "واج" أن عناصره حققت مشاركة جد مرضية، في ظل حضور أندية قوية مثل المنستير والمرسى، حيث صرح قائلا : "أنا جد مسرور بالنتائج المحققة من طرف رياضيينا، فالفوز بذهبيتين وفضية في ظل بطولة ذات مستوى قوي، أمر جد إيجابي ومشجع".

وأكد التقني أن هدفه الرئيسي من المشاركة في البطولة التونسية هو قياس مستوى عناصره عند احتكاكهم بأفضل الرياضيين التونسيين في الترياتلون، والذين يصنفون حسبه، مع الأحسن على المستوى الإفريقي.

"هذه أول تجربة قارية ودولية لفريقي، بحيث رغبنا في قياس مستوانا مع التونسيين الذين يسبقوننا في هذه رياضة بخصوص التكوين على مستوى الفئات الشابة، ومن حيث عدد الأندية والممارسين وتنظيم البطولات والتظاهرات الخاصة بالترياتلون وباقي اختصاصاته"، قال المدرب لرقم.

ليضيف : "أنا جد راض بالمستوى الذين أبانت عليه عناصري، على غرار أمينة مالجي، التي نالت اللقب بجدارة وبتوقيت جيد (00ر1 سا)، حيث تحسنت بحوالي 12 ثانية مقارنة بمشاركتها مع المنتخب الوطني في الألعاب الإفريقية-2019: 1 سا 12 ثا 57 ج (الصف السادس) .. بالرغم من تأسفي عن عدم مشاركة أحسن رياضية تونسية (أُنس لعجيلي) في هذه البطولة بسبب الإصابة".

"على العموم، وجدنا المستوى الفني عند الإناث مرتفع لدى الفئات الصغرى، أما عند الذكور فهو أقوى عند الأكابر، سيما بمشاركة التونسي سيف الدين سالمي، المتوج بذهبية سباق التتابع المختلط خلال الألعاب الإفريقية رفقة مواطنته أُنس لعجيلي. مستوى عناصرنا في تحسن ملحوظ فمن أصل أربعة رياضيين تنقلنا بهم إلى تونس، حصدنا ثلاث ميداليات وهذا أمر مشجع للمستقبل".

للإشارة أن المسافات المعتمدة خلال بطولة تونس للترياتلون، تختلف مقارنة بالفئة العمرية، فقد شارك نادي مون ريون، بأربعة رياضيين : أمينة مالجي (كبريات)، فلة سبع (شبليات)، عبد الجليل حمان (أواسط) وأمين زغمي (أصاغر).

للتذكير أنه خلال منافسات الترياتلون للألعاب الإفريقية، شهر أغسطس الفارط بالمغرب، أحرز المنتخب الجزائري، الميدالية الفضية في سباق التتابع المختلط (1 سا 16 د 30 ثا)، بفضل الرباعي المتكون من أسامة هلال، نزيم بن يلس، أمينة مالجي وكهينة مباركي. إضافة إلى برونزية أسامة هلال، في مسابقة الفردي رجال (58 د 47 ثا).

وجدير بالذكر، أن الاتحادية الجزائرية للترياتلون، كانت مجمدة لمدة عامين بأمر من وزارة الشباب والرياضة، قبل أن تعود إلى النشاط مطلع سنة 2019، برئاسة صالح الوناس.