كرة الريشة: انطلاق منافسات الأواسط بمشاركة 33 لاعبا منهم 24 جزائريا

الجزائر - انطلقت اليوم الإثنين منافسات الأواسط للدورة الدولية المفتوحة (أكابر-أواسط) لكرة الريشة (بادمينتون) بالقاعة متعددة الرياضات لعين طاية (شرق الجزائر العاصمة)، بمشاركة 33 متنافسا من بينهم تسع فتيات.

ويمثل هؤلاء الرياضيون أربعة بلدان وهي: الجزائر، نيجيريا، تونس والعراق، إلى غاية يوم الأربعاء. وتعد الجزائر الأكثر تمثيلا في هذه الفئة بإقحامها ل24 لاعبا من ضمهم سبعة من الإناث.

وحسب البرنامج المسطر، تجرى في اليوم الاول مباريات : فردي (ذكور) زوجي (ذكور) زوجي (مختلط ) وفردي (إناث). وتلعب لقاءات ثمن النهائي في الفترة الصباحية، اما مواجهات الدور ربع النهائي فتنطلق على الخامسة مساء، حسبما علم من اللجنة المنظمة.

وكان المنتخب الوطني قد انهى امس الاحد منافسات الاكابر لنفس الدورة بأربع ميداليات، واحدة ذهبية وثلاث من البرونز.

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وتوج بالذهبية الثنائي معمري كسيلة ومدال يوسف صبري في اختصاص زوجي –ذكور، أما الميداليات البرونزية فقد حققها كل من ماجد ياسين بلهوان -محمد أمين قلماوي في الزوجي (ذكور)، و محمد عبد الرحيم بلعربي-هالة بوكساني في الزوجي المختلط، بالإضافة الى أمينة دغماس-كنزة غسيل في الزوجي (إناث).

يذكر أن فئة الاكابر عرفت حضور 84 لاعبا من ضمنهم 34 لاعبة، يمثلون 30 بلدا. اما الجزائر فقد اشركت 13 لاعبا منهم خمس سيدات.

وتهدف الاتحادية الجزائرية، من خلال تنظيم هذه الدورة، إلى "رفع عدد نقاط الرياضيين الجزائريين ومنه تحسين مركزهم العالمي لانتزاع تأشيرة أولمبياد طوكيو 2020".

وسبق لأكابر النخبة الوطنية أن شاركوا قبل أيام في دورة دولية مماثلة بمصر، حيث تحصلوا خلالها على ميداليتين، واحدة ذهبية والأخرى برونزية، من نصيب، على التوالي، مدال صبري ومعمري كسيلة (زوجي رجال) و كذا معمري كسيلة وليندة مازري (زوجي مختلط).