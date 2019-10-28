رياضات ميكانيكية: الاتحادية الجزائرية توقف السائق علاهم مؤقتا لمساسه بصورة الهيئة الفدرالية

وأوضح الأخير في تصريح له : "الكل لاحظ تعليقات فوضيل علاهم غير اللائقة وما حملته من كلام بذيئ و أوصاف غير لائقة لأعضاء المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية ورئيسه، عقب قرار إلغاء رالي صحاري الدولي-2019."
وأضاف: "علاهم ستستدعيه لجنة الانضباط للسماع لأقواله في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر وسيصدر بعدها الحكم النهائي. أما هو فبإمكانه تقديم طعن بعد صدور الحكم النهائي."
وعلّق علاهم -سائق مركبات رباعية الدفع و الفائز عدة مرات برالي صحاري الدولي- في صفحته الرسمية على فايسبوك قائلا: "رئيس الاتحادية كريم بن حميش لم ينتظر حتى تجتمع لجنة الانضباط لتصدر الحكم, مثلما تمليه القوانين، من اجل معاقبتي ومنعي من المشاركة في المنافسة المقبلة وهو قرار غير قانوني".