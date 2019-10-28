رياضات ميكانيكية: الاتحادية الجزائرية توقف السائق علاهم مؤقتا لمساسه بصورة الهيئة الفدرالية

الجزائر - قررت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية توقيف السائق الدولي فوضيل علاهم مؤقتا إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط، بسبب "المسّ بصورة الاتحادية ومكتبها الفدرالي"، حسب ما علمت "واج" من النائب الاول للهيئة، فتحي بن عيسى.

وأوضح الأخير في تصريح له : "الكل لاحظ تعليقات فوضيل علاهم غير اللائقة وما حملته من كلام بذيئ و أوصاف غير لائقة لأعضاء المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية ورئيسه، عقب قرار إلغاء رالي صحاري الدولي-2019."

وأضاف: "علاهم ستستدعيه لجنة الانضباط للسماع لأقواله في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر وسيصدر بعدها الحكم النهائي. أما هو فبإمكانه تقديم طعن بعد صدور الحكم النهائي."

وعلّق علاهم -سائق مركبات رباعية الدفع و الفائز عدة مرات برالي صحاري الدولي- في صفحته الرسمية على فايسبوك قائلا: "رئيس الاتحادية كريم بن حميش لم ينتظر حتى تجتمع لجنة الانضباط لتصدر الحكم, مثلما تمليه القوانين، من اجل معاقبتي ومنعي من المشاركة في المنافسة المقبلة وهو قرار غير قانوني".