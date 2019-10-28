إبرام اتفاقية إطار بين وزارتي الشباب والرياضة و الفلاحة لتغيير وصيانة العشب الطبيعي

الجزائر - أبرمت وزارتا الشباب والرياضة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مساء يوم الأحد بقاعة المحاضرات بالمركب الاولمبي محمد بوضياف -5 جويلية ( الجزائر)، اتفاقية إطار تقضي بتكفل تقنيي وزارة الفلاحة لتغيير وصيانة العشب الطبيعي لكل الملاعب التي تتوفر عليها الجزائر .

وجرت مراسم الامضاء على الاتفاقية بحضور، وزيري الشباب والرياضة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تواليا، سليم رؤوف برناوي وشريف عماري ،حيث وقع عليها، الامينان العامان للوزارتين.

وصرح برناوي بمناسبة ابرام هذه الإتفاقية: " الجزائر تفتخر بما تتوفر عليه من منشآت رياضية وهذا شيء إيجابي ينبغي تثمينه ، لكن بالمقابل نحن واعون ببعض السلبيات تشوب قطاعنا ولا ننكرها، منها العشب الطبيعي لأرضيات الملاعب الذي يُسيل في كل مرة الحبر ويشكل محل انتقاد عامة الناس."

واضاف : " بمقتضى الاتفاقية مع وزارة الفلاحة، سترافقنا هذه الاخيرة وبمساعدة التقنيين والمختصين الناشطين لديها، في صيانة، انجاز او تغيير العشب الطبيعي"، مشيرا الى ان قطاعه لا يحبذ العشب الاصطناعي الذي تجاوزه الزمن ولم يعد يستعمل في معظم بلدان العالم."

وقال برناوي : " ان مشاريع صيانة ملاعب العشب الطبيعي ستساهم في تحسين مردود اللاعبين وفتح مناصب شغل جديدة للشباب ."

واشرف برناوي على اختتام الملتقى الخاص بإطارات قطاع الشباب والرياضة، قائلا انه، "يأمل في ان يكون هذا اللقاء مثمرا بتوصيات واقعية وفعالة"، متعهدا أمام الحضور بمعالجة كل المعضلات والانشغالات التي تم الوقوف عليها بنصوص تطبيقية وقانونية."