رياضة مدرسية - تطوير: الوزير برناوي متخوف من صعوبة إيجاد العدد الكافي من المؤطرين

الجزائر - تخوف وزير الشباب و الرياضة, رؤوف سليم برناوي, يوم الأحد بالجزائر, من صعوبة إيجاد العدد الكافي من المؤطرين لتغطية كامل المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني, تحسبا لإعادة بعث الرياضة المدرسية.

وصرح الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد قائلا: "توجد 28.000 مدرسة بالجزائر. بمثل هذا العدد, من الواضح أنه لا يمكن إيجاد العدد الكافي من المؤطرين بسهولة من أجل إعادة بعث الرياضة المدرسية", محيا بالمناسبة القرار "الشجاع" للدولة المتمثل في إعادة بعث الرياضة المدرسية.

فخلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 17 أكتوبر الماضي برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي, تقرر إعادة بعث الرياضة المدرسية من خلال توفير الهياكل و الإمكانيات المادية و المالية التي يتوفر عليها قطاعا التربية و الرياضة وكذا الجماعات المحلية.

وقد تم في هذا السياق تكليف وزيري التربية الوطنية و الشباب و الرياضة بإحصاء الإمكانيات المتوفرة و إعداد استراتيجية مشتركة لتطوير الرياضة المدرسية.

و أضاف برناوي ما يلي: "أشجع أيضا رياضة الهواة و المتطوعين, كونهما قادران على تقديم إضافة معتبرة للمشروع", مذكرا بأن "عدة ألقاب دولية في اختصاصات متعددة جاءت عن طريق رياضيين هواة".

و ألح الوزير على نقطة أخرى بإمكانها إعادة بعث الرياضة الوطنية و إعادة الاعتبار لها, وهو "العمل", حيث أشار "بأن المجهودات المبذولة منذ عدة سنوات, ليست في مستوى الإمكانيات التي وضعتها الدولة تحت تصرف الرياضيين".

و أوضح برناوي يقول: "يمكن القول بأن الجزائر سخرت هياكل و وسائل مالية ضخمة من أجل تطوير الرياضة الوطنية. فإذا كانت الموهبة و الإمكانيات متوفرة, فلا ينقص فقط سوى الجهد و هذا من اختصاص الرياضي".

و أكد الوزير بأن "بعض الامكانيات المتوفرة في الجزائر لا تتواجد في بعض البلدان الجد متطورة".

و حسب المسؤول الأول على قطاع الشباب و الرياضة, فإن "الرياضيين الجزائريين محظوظون" في الاستفادة من مثل هذه الوسائل, وعليهم اغتنام الفرصة لتحسين مردودهم بالعمل و التطلع لنتائج أفضل في المستقبل.

و ختم برناوي يقول: "الأموال و الهياكل ليست سوى وسائل. و لإنتاج أبطال ينبغي الاعتماد على العمل و التضحيات. لذا يجب الانطلاق في العمل و الدفع بالرياضة الوطنية نحو الأفضل".