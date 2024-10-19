الألعاب الأولمبية-2020 / ألعاب القوى: "سأواصل التحضيرات في المرتفعات" (مخلوفي)

الجزائر - يهدف توفيق مخلوفي, نائب بطل العالم في سباق 1500 متر, مواصلة تحضيراته في المناطق المرتفعة, تحسبا للنسخة المقبلة من الألعاب الأولمبية بطوكيو (اليابان) صيف 2020, حسب ما أفاد به يوم الأحد.

وصرح مخلوفي خلال حفل تكريمه من طرف متعامل الهاتف النقال "موبيليس" قائلا : "لم يتم الانتهاء من إعداد برنامجي التحضيري, لكن ما هو مؤكد, أنني سأخوض تربصات تحضيرية في المناطق المرتفعة, وسيقع الاختيار على الولايات المتحدة الأمريكية, كينيا أو جنوب إفريقيا. أما باقي الوقت فسأكون في أوروبا.

التحضيرات الخاصة بالألعاب الأولمبية انطلقت منذ عام, وقد تخللتها محطة تحضيرية تمثلت في بطولة العالم الأخيرة بقطر".

وتعهد ابن مدينة سوق اهراس, بمواصلة "تشريف الوطن" خلال التظاهرات الرياضية المقبلة من أجل "كتابة التاريخ و إثراء سجل الرياضة الجزائرية".

و أضاف بطل أولمبياد-2012 بلندن في 1500 متر : "سأحاول تقديم كل ما لدي والعمل بجدية لتمثيل الجزائر بأحسن صفة. سأواصل تحضيراتي لأولمبياد طوكيو, ألعاب البحر المتوسط-2021 بوهران و مونديال-2021".

وحسب نائب بطل أولمبياد-2016 في تخصصي الـ 800 و 1500 متر, فإن "الصبر" و "العمل الجاد" هما مفتاح النجاح الذي حققه, بالرغم من الأوقات العصيبة التي عاشها بعد موعد ريو في 2016.

"بعد أولمبياد 2016, تعرضت لعدة مشاكل مع مدربي وكذا لمشاكل صحية, لكن بعدها كل الأمور رجعت إلى نصابها. السر الذي جعلني أحافظ على مستواي رغم غيابي الطويل هو حبي للانتصارات, الصبر والعمل. كنت مضطرا للقيام بتضحيات لبلوغ أهدافي".

وبهذه المناسبة, كرّم الرئيس المدير العام لشركة "موبيليس", بلال مكيد, البطل مخلوفي, مهديا له "ذرع الاعتراف".وقال المسؤول : "أنا سعيد باستقبال البطل الجزائري بمقر موبيليس وهو الذي شرّف الوطن خلال مختلف التظاهرات الرياضية. هذا الرجل قدم كل ما لديه وضحى من أجل إعلاء راية الجزائر في الساحة الدولية".