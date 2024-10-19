كرة السلة / البطولة العربية (المجموعة 2 - الجولة 4): انهزام نادي سطاوالي أمام نادي الكويت (74-83)

الرباط - انهزم نادي سطاوالي أمام نادي الكويت بنتيجة 74-83 (الشوط الأول: 29-35), يوم الأحد بمدينة سلا المغربية لحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة العربية لكرة السلة (المجموعة الثانية).

وكانت أرباع اللقاء على النحو التالي: 13-16, 16-19, 26-20 و 19-28.

هذه الهزيمة الثالثة تقصي نادي سطاوالي من المنافسة بعد المسجلتين أمام النادي المنظم جمعية سلا المغربي (56-93) و أهلي طرابلس الليبي (76-93) مقابل فوز واحد على نادي خدمات البريد الفلسطيني (86-60).

و تضم المجموعة الأولى أربعة أندية وهي الاتحاد الإسكندري (مصر), اتحاد المنستير (تونس), الجيش الملكي (المغرب) و نادي السودان الألماني (السودان), بينما تتشكل المجموعة الثالثة من خمسة أندية ويتعلق الأمر بنادي بيروت (لبنان), أهلي سداب (عُمان), نادي الجزيرة (مصر), الرفاع (البحرين) و الريان (قطر).

و يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة, إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث, إلى الدور ربع النهائي المبرمج يوم الثلاثاء.