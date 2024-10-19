Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة السلة / البطولة العربية (المجموعة 2 - الجولة 4): انهزام نادي سطاوالي أمام نادي الكويت (74-83)

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 18:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

 

الرباط - انهزم نادي سطاوالي أمام نادي الكويت بنتيجة 74-83 (الشوط الأول: 29-35), يوم الأحد بمدينة سلا المغربية لحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة العربية لكرة السلة (المجموعة الثانية).

وكانت أرباع اللقاء على النحو التالي: 13-16, 16-19, 26-20 و 19-28.

هذه الهزيمة الثالثة تقصي نادي سطاوالي من المنافسة بعد المسجلتين أمام النادي المنظم جمعية سلا المغربي (56-93) و أهلي طرابلس الليبي (76-93) مقابل فوز واحد على نادي خدمات البريد الفلسطيني (86-60).

و تضم المجموعة الأولى أربعة أندية وهي الاتحاد الإسكندري (مصر), اتحاد المنستير (تونس), الجيش الملكي (المغرب) و نادي السودان الألماني (السودان), بينما تتشكل المجموعة الثالثة من خمسة أندية ويتعلق الأمر بنادي بيروت (لبنان), أهلي سداب (عُمان), نادي الجزيرة (مصر), الرفاع (البحرين) و الريان (قطر).

و يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة, إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث, إلى الدور ربع النهائي المبرمج يوم الثلاثاء.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة السلة / البطولة العربية (المجموعة 2 - الجولة 4): انهزام نادي سطاوالي أمام نادي الكويت (74-83)
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 18:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.27

رياضة مدرسية - تطوير: الوزير برناوي متخوف من صعوبة إيجاد العدد الكافي من المؤطرين

19.10.27

تلمسان: انطلاق الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية في الحروفيات

19.10.27

البويرة: افتتاح الطبعة الثانية للصالون الوطني للشريط المرسوم

19.10.27

جنوب افريقيا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

19.10.27

رئاسيات 12 ديسمبر: الإعلان عن قائمة المترشحين في ظرف أسبوع (سلطة)

19.10.27

بلعابد يدعو المعلم إلى "تبني مواقف إيجابية يسجلها له التاريخ"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

الدالية: الشروع في إيداع ملفات توظيف 1.722 أستاذا لمختلف مدارس القطاع