كرة الريشة / دورة دولية مفتوحة: الجزائر تنهي منافسات الأكابر بأربع ميداليات منها واحدة ذهبية

الجزائر - أنهى المنتخب الجزائري منافسات الدورة الدولية المفتوحة (أكابر) لكرة الريشة (بادمينتون) يوم الأحد بالقاعة متعددة الرياضات لعين طاية (شرق الجزائر العاصمة), بأربع ميداليات (واحدة ذهبية و ثلاث برونزيات).

وتوج بالذهبية معمري كسيلة ومدال يوسف صبري في الزوجي (رجال) بعد فوزهما على الثنائي البولوني باويل بييتريكا - يان رودزينسكي بمجموعتين دون مقابل (21-16, 21 16).

اما الميداليات البرونزية فقد حققها كل من ماجد ياسين بلهوان - محمد امين قلماوي في الزوجي (رجال) و محمد عبد الرحيم بلعربي - هالة بوكساني في الزوجي (مختلط) و كذا أمينة دغماس - كنزة غسيل في الزوجي (سيدات).

وتوج باللقب عند الزوجي المختلط, الثنائي البلجيكي جونا فان نيوويركي و ليز جاك بفوزه على نظيره المصري ادهم حاتم الجمال و ضحى هاني (21-12, 22-20). وعاد اللقب في الزوجي النسوي الى دانييلا ماسياس ونانيكا نيشيمورا من البيرو, و اللتين تغلبتا على المصريتين ضحى هاني وهادية حسني بواقع 21-13, 21-10.

و اوضح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة الريشة, امين زوبيري لـ/واج : "صحيح اننا قدمنا مستوى مقبولا لكنه يبقى محتشما مقارنة مع ما يجب ان يكون. كانت فرصة لكل اللاعبين بهدف حصد أكبر عدد من النقاط لاقتطاع تأشيرة الأولمبياد.

فترة حصد النقاط لا تزال مفتوحة إلى غاية شهر أبريل المقبل والأمل يبقى قائما في التأهل".

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و أضاف: "مستوى المنافسة عالمي بمشاركة أحسن اللاعبين على الساحة الدولية, سيما في الزوجي النسوي والزوجي المختلط, إلا أننا تمكنا من حصد ميداليات برونزية في هذين الاختصاصين".

من جهته, صرح أحد المتوجين بذهبية الزوجي (رجال), مدال يوسف صبري : "الدورة كانت صعبة وذات مستوى عالمي وها نحن نكرر الانجاز المحقق في مصر قبل أيام.

تبقى امامنا منافسة "توماس كاب" في فبراير المقبل بمصر والمؤهلة الى البطولة العالمية حيث ستكون فرصة كبيرة لتحقيق احسن نتيجة ممكنة".

وبالنسبة للفردي, اكتفى الجزائريون بالخروج من الادوار التصفوية, حيث انهزم عادل حامق في ربع النهائي امام الهندي كارتيك جيدال (21-18, 09-21, 13-21), والفائز ايضا على محمد بلعربي في الدور الثاني (21-09, 11-21, 16-21). وكان حامق قد اطاح بمواطنه سيف الدين العرباوي في الدور الاول (21-11, 21-14).

وخرج مدال صبري امام الأذربيجاني ادي ريزكي دويكاهيو بواقع 09-21, 13-21.

وعند الفردي (سيدات), خرجت ليندة مازري في ربع النهائي امام البيروفية دانييلا ماسياس (08-21, 09-21) وخسرت ياسمينة شيباح في الدور الثاني امام النيجيرية اجوكي اديزوكان (12-21, 14-21).

نفس الشيء بالنسبة لايناس زياني التي انهزمت امام البولونية فيكتوريا دابزينسكا (06-21, 01-21), اما فرد هدى فخسرت امام البيروفية دانييلا ماسياس (06-21, 05-21).

وتنطلق يوم غد الاثنين منافسات الدورة الدولية المفتوحة للأواسط بنفس القاعة, بمشاركة 33 لاعبا منهم تسع فتيات يمثلون أربعة بلدان وهم: الجزائر, نيجيريا, تونس والعراق, وذلك الى غاية يوم الاربعاء.

وستكون الجزائر اكثر تمثيلا في هذه الفئة ب24 لاعبا منهم سبع لاعبات.

وحسب البرنامج المسطر, تجرى مباريات الفردي (ذكور), الزوجي (ذكور), الزوجي (مختلط) و الفردي (اناث) وذلك ابتداء من التاسعة ونصف صباحا.

يذكر ان فئة الاكابر عرفت حضور 84 لاعبا من ضمنهم 34 لاعبة, يمثلون 30 بلدا.

وتهدف الاتحادية الجزائرية, من خلال تنظيم هذه الدورة, إلى "رفع عدد نقاط الرياضيين الجزائريين ومنه تحسين مركزهم العالمي لانتزاع تأشيرة أولمبياد طوكيو2020".

وسبق لأكابر النخبة الوطنية أن شاركوا قبل أيام في دورة دولية مماثلة بمصر, حيث تحصلوا خلالها على ميداليتين, واحدة ذهبية والأخرى برونزية, من نصيب, على التوالي, مدال صبري ومعمري كسيلة (زوجي رجال) و كذا معمري كسيلة وليندة مازري (زوجي مختلط).