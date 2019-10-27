كرة القدم: "لا يوجد أي تعارض بين مواعيد مونديال الأندية الجديد وكأس أمم إفريقيا" (فيفا)

القاهرة- نفى هاني أبوريدة, عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا), وجود تعارض بين مواعيد كأس العالم للأندية في شكلها الجديد المنتظر تطبيقه عام 2021, وبطولة كأس الأمم الإفريقية.

و أوضح أبوريدة, الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم, في تصريحات صحفية, اليوم الأحد, أنه كان حريصا خلال اجتماعات الفيفا مؤخرا, بصفته ممثلا للكرة الإفريقية في هذا الجهاز الكروي الدولي, على عدم تعارض مواعيد النسخة المنتظرة لمونديال الأندية مع بطولة أمم إفريقيا.

و أضاف أبوريدة أن مسؤولي المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم أكدوا أن جداول المنافسات "ستراعي منح الوقت والراحة اللازمة للاعبي قارة إفريقيا ليتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم و أنديتهم بما لا يؤثر سلبا سواء على مشاركاتهم بكأس العالم للأندية أو بطولة الأمم الإفريقية".

وفي هذا الصدد, أشاد أبوريدة ب"العائد الفني والاقتصادي الكبير" على الكرة الإفريقية وأنديتها بالمشاركة في مونديال الأندية بشكله الجديد, والذي يساهم في تطوير كرة القدم بالقارة السمراء.

وكان المجلس التنفيذي للفيفا قد أقر نظاما وموعدا جديدا لبطولة كأس العالم للأندية, حيث ستقام النسخة الأولى من البطولة في الصين في الفترة من يونيو الى يوليو 2021 بمشاركة 24 فريقا.

وتسبب هذا الموعد في تنامي التخوف من تعارض مواعيد البطولة الجديدة مع مواعيد كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الصيف كل عامين.

وتستضيف الكاميرون النسخة المقبلة لأمم إفريقيا في صيف 2021.