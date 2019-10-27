كرة القدم/ الرابطة الأولى (نصر حسين داي): "لم يتبق سوى بعض التفاصيل لالتحاق سيموندي بالفريق" (لحلو)

و أوضح رئيس "النصرية", مراد لحلو ان "المدرب سيموندي قد اعطى موافقته المبدئية على تولي هذه المهمة وقد اتفقنا حتى على الجانب المالي للارتباط و لم يتبق امامنا سوى بعض التفاصيل المتعلقة بتركيبة طاقمه الفني (...) كل الامور ستكون واضحة في اجل أقصاه امسية يوم الأحد".
ومعلوم ان سيموندي (66 سنة) يعرف جيدا البطولة الوطنية التي سبق له العمل فيها مع كل من وفاق سطيف (2007-2008) و شباب قسنطينة (2014) و شبيبة الساورة (2015), ويملك في سجله كذلك لقب رابطة الابطال العربية الذي توج به مع الوفاق سنة 2008 .
وتجدر الاشارة ان رمان, الذي تولى تدريب الفريق منذ الصيف الماضي, كان قد رمى المنشفة يوم الخميس, غداة الهزيمة التي مني بها فريقه في الداربي أمام مولودية الجزائر (0-3) لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى.
وزادت هذه الخسارة المتجددة من تأزم وضعية "النصرية" التي تراجعت الى المركز ال15 بمجموع 7 نقاط, علما ان الفريق سجل بداية موسم سيئة بدليل تحقيقه لانتصار واحد مقابل اربعة تعادلات و ثلاث هزائم.
من جهة اخرى, سيبتعد المدافع الدولي الجزائري الاولمبي محمد امين توقاي عن الملاعب لمدة 3 اشهر بسبب الاصابة التي تعرض لها على مستوى الفخذ, علما ان هذا الاخير كان قد استأنف التدريبات عشية مواجهة مولودية الجزائر قبل أن يصاب من جديد.