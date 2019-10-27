الرابطة المحترفة الثانية: النتائج الكاملة والهدافون

أولمبي المدية : 1 كمّوخ (د 58)
أولمبي أرزيو : 0
أمل الأربعاء : 2 بولدرع (د 20 / ضد مرماه)، العربي (د 82)
مولودية العلمة : 0
سريع غليزان : 2 دراق (د 5)، بن شريفة (د 61 / ضد مرماه)
وداد تلمسان : 0
اتحاد عنابة : 3 هادف (د 42) و (د 65)، مصطفاوي (د 85)
مولودية سعيدة : 1 بخوش (د 66)
اتحاد الحراش : 1 عبدات (د 21)
شبيبة سكيكدة : 1 لمهان (د 19/ ض.ج)
دفاع تاجنانت : 2 شايبدور (د 35)، شعبان (د 47)
شبيبة بجاية : 0
جمعية الخروب : 0
أمل بوسعادة : 0
مولودية بجاية : 2 رابطي (د 59 ض.ج)، لعرابة (د 87)
جمعية وهران : 0.