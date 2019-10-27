الرابطة المحترفة الثانية: النتائج الكاملة والهدافون

الدعوة إلى استحداث آلية متخصصة في المساواة بين الرجل والمرأة -

القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي -

كرة القدم داخل القاعة: الجزائر- ليبيا(2-5): الخضر يعقدون مهمتهم ويرهنون حظوظهم في التأهل -

جبهة البوليساريو تطالب بالغلق الفوري للمعبر غير القانوني الكركرات -

رئاسيات: 22 راغبا في الترشح يودعون ملفاتهم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -

باقة مختارة من الأفلام القصيرة تعرض بمتحف السينما بالجزائر العاصمة -

الرابطة المحترفة الثانية: أولمبي المدية ينفرد بالصدارة -

بإمكان من أغفل عن تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التظلم لدى اللجنة البلدية -

المصادقة على خارطة طريق لتفعيل آليات الشراكة بين البحث والمؤسسات الاقتصادية -

صحافة: ضرورة استكمال إنشاء مختلف الهيئات المنصوص عليها في قانون الاعلام 2012 -

رئاسيات 12 ديسمبر: غلق باب إيداع ملفات الترشح منتصف الليل من اليوم السبت -

صدور قريب لمرسوم تنفيذي خاص بالسكن الايجاري الترقوي -

أمل بشيري تعرض خفافيش بيكاسو في المقهى الثقافي بجيجل -

البيض: انطلاق فعاليات الأيام الوطنية الأولى للمسرح الملتزم -

أيام عنابة للفيلم القصير: عرض سينمائي قصير بعنوان غرق في افتتاح الطبعة الـ13 -

بن مسعود: تثمين التراث المادي واللامادي بالجنوب لتحقيق تنمية مستدامة -

الجزائر: إنخفاض الناتج الداخلي الخام إلى 3ر0 بالمئة خلال الثلاثي الثاني من 2019 -

تذبذبات محتملة في الأنترنيت من اليوم و إلى غاية الجمعة المقبل نتيجة الصيانة -

أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم على ولايات وسط وشرق البلاد -