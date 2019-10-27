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الرابطة المحترفة الثانية: النتائج الكاملة والهدافون

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 09:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات

الجزائر - النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، يوم السبت.

أولمبي المدية             : 1 كمّوخ (د 58)

أولمبي أرزيو            : 0

   

أمل الأربعاء             : 2 بولدرع (د 20 / ضد مرماه)، العربي (د 82) 

مولودية العلمة            : 0

      

سريع غليزان            : 2 دراق (د 5)، بن شريفة (د 61 / ضد مرماه)

وداد تلمسان       : 0

        

اتحاد عنابة        : 3 هادف (د 42) و (د 65)، مصطفاوي (د 85)

مولودية سعيدة            : 1 بخوش (د 66)

 

اتحاد الحراش            : 1 عبدات (د 21)

شبيبة سكيكدة             : 1 لمهان (د 19/ ض.ج)

 

دفاع تاجنانت             : 2 شايبدور (د 35)، شعبان (د 47)

شبيبة بجاية        : 0

 

جمعية الخروب    : 0

أمل بوسعادة       : 0

 

مولودية بجاية            : 2 رابطي (د 59 ض.ج)، لعرابة (د 87)

جمعية وهران            : 0.

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الرابطة المحترفة الثانية: النتائج الكاملة والهدافون
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 09:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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