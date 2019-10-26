ريغبي: الرابطة الوهرانية تهدد بحل نفسها بسبب تواصل نزاعها مع الاتحادية (رئيس)

وهران - هددت الرابطة الوهرانية للريغبي بحل هذه الهيئة على خلفية نزاعها المتواصل مع الاتحادية الجزائرية للعبة, بحسب ما استفيد يوم السبت من رئيس الرابطة.

وصرح أحمد ساعد لـ/وأج : "سنكون مضطرين للدعوة إلى جمعية عامة استثنائية يتم خلالها اقتراح حل الرابطة على أعضائها وتقديم شكوى إلى الجهات المختصة تتعلق بالتجاوزات التي نذهب ضحيتها من طرف الاتحادية الجزائرية للريغبي".

ويأتي رد فعل الرابطة هذا غداة تنظيم الاتحادية للمرحلة الأولى للدورة الوطنية للريغبي السباعي المخصص لفئتي أقل من 18 سنة والأكابر ذكور بملعب ''قمبيطة'' بوهران, وذلك دون علم ولا إشراك الرابطة الولائية في تنظيم هذه المنافسة.

وتوترت العلاقة بين الطرفين منذ عدة أشهر, ما تولد عن ذلك رفض الاتحادية قبول ملفات انخراط ما لا يقل عن 15 ناديا وهرانيا للريغبي تابعين للرابطة التي تأسست في 2016, وهو الأمر الذي اعتبره أحمد ساعد بمثابة ''تصفية حسابات تجاه الرابطة التي نددت في وقت سابق بطريقة انتخاب الهيئة المسيرة الحالية للاتحادية".

و أضاف نفس المسؤول : "من المؤسف جدا أن تخترق الاتحادية القوانين المعمول بها وتتعامل مباشرة مع ناديين من وهران وهما الملعب الوهراني وريغبي أرزيو, وهما الفريقان الوحيدان التابعين لهيئتنا اللذين تمت الموافقة على ملفي انخراطهما لدى الاتحادية. هذه الأخيرة بصدد وضع شروط تعجيزية لقبول ملفات أنديتنا الأخرى وهي الشروط التي لا تشجع إطلاقا على تطوير هذه الرياضة في الجزائر".

من جهتها, أكدت المديرية الولائية للشباب والرياضة بأنها لم تستشر إطلاقا في تنظيم الدورة الوطني للريغبي السباعي في وهران, مؤكدة بأنها تفاجأت بإجراء هذا الحدث بالولاية دون علم مصالحها.

وصرح فيصل بوحاديلة, رئيس مصلحة الرياضات بالمديرية لـ/وأج في هذا الصدد : "بصفتنا الهيئة الرياضية الأولى بوهران, نحن مسؤولون عن تنظيم كل المنافسات الرياضية التي تقام بتراب الولاية, لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للدورة الوطنية للريغبي التي لم نكن حتى على علم بإقامتها بولايتنا, وهو الأمر الذي فاجأنا كثيرا".

و أكد نفس المسؤول أنه ينتظر عودة المدير الولائي للشباب والرياضة من الجزائر العاصمة حيث يشارك في ملتقى تنظمه الوصاية لطرح هذا الملف أمامه "من أجل تسليط الضوء على هذه القضية".