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شراع/البطولة العربية-2019 : الجزائر تنهي المنافسة برصيد 11 ميدالية منها 3 ذهبيات

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 11:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
شراع/البطولة العربية-2019 : الجزائر تنهي المنافسة برصيد 11 ميدالية منها 3 ذهبيات

 

الاسكندرية (مصر) - أنهت المنتخبات الجزائرية للشراع مشاركتها في البطولة العربية (كل الاختصاصات) التي جرت من 21 الى 25 أكتوبر بالإسكندرية (مصر) برصيد 11 ميدالية (3 ذهبيات, 5 فضيات و 3 برونزيات).

وكانت الميداليات الذهبية الثلاث من نصيب كل من أمينة بريشي (أر أس إكس إناث) و حمزة بوراس (أر أس إكس ذكور) و رامي بودرومة في اختصاص أر أس إكس لأقل من 19 سنة. كما تحصل كل من رمزي بوجعطيط (أر أس إكس ذكور) و كاتية بلعباس (أر أس إكس إناث) و محمد قبايلي (لازير راديال ذكور) و ماليا كرسان (لازير راديال إناث) و إيناس شلالي (اوبتيميست إناث) على الميدالية الفضية.

وعادت الميداليات البرونزية الثلاث لكل من رامي بودرومة (أر أس إكس ذكور) و ميساء عبد الفتاح (لازير راديال إناث) و مريم سليماني (لازير 4.7 إناث).

و الى جانب الجزائر ومصر (البلد المنظم), عرفت المنافسة العربية مشاركة ستة بلدان أخرى وهي : سلطنة عمان و الكويت و الامارات العربية المتحدة والسودان والبحرين والمغرب.

وشاركت الجزائر في موعد الاسكندرية بمجموع 18 بحارا في كل الاختصاصات.

كلـمات مفتـاحيــة :
شراع/البطولة العربية-2019 : الجزائر تنهي المنافسة برصيد 11 ميدالية منها 3 ذهبيات
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 11:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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