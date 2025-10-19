Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كاراتي دو-مونديال الشباب: تتويج الجزائري حلاصة /- 55 كلغ/ باللقب العالمي

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 08:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

سانتياغو - توج المصارع الجزائري أيوب أنيس حلاصة (أقل من 55 كلغ/أواسط) بلقب بطولة العالم للشباب, الجارية بسانتياغو (الشيلي) بعد فوزه على المغربي جينا عبد الغالي  في المنازلة النهائية التي جمعت بينها مساء يوم الجمعة.

وكان البطل العالمي قد تأهل للدور النهائي عقب تغلبه على الأردني عفاف غيث في المربع الذهبي..

في الدور الأول, تفوق حلاصة على الكويتي محمد العتيبي ثم الهندي فيبهور تالوار (الدور الثاني) و السلوفاكي نيكلاس تمسي (الدور الثالث) وأخيرا على الاوروغوياني نيكولا دياندر (الدور ربع النهائي).

وتشارك الجزائر في مونديال الشيلي (أشبال, أواسط وآمال) بعشرة مصارعين من بينهم ست فتيات. ويشرف على التأطير الفني كل من سمير سليماني, مدير ترقية و التكفل بالمواهب الشابة لدى الاتحادية الجزائرية للعبة, و طارق عدمان.

يشارك في الموعد العالمي 1557 مصارع يمثلون 96 بلدا.

كلـمات مفتـاحيــة :
كاراتي دو-مونديال الشباب: تتويج الجزائري حلاصة /- 55 كلغ/ باللقب العالمي
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 08:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.26

كاراتي دو-مونديال الشباب: تتويج الجزائري حلاصة /- 55 كلغ/ باللقب العالمي

19.10.25

كأس أمم إفريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري يفوز على نادي نيم الفرنسي (25-24)

19.10.25

بن صالح يتحادث بباكو مع رئيسة وزراء بنغلاديش

19.10.25

قمة عدم الانحياز: المشاركون يدعون إلى احترام مباديء باندونغ

19.10.25

بن صالح يتحادث بباكو مع رئيس مجلس الدولة العماني

19.10.25

الرابطة الإفريقية لكرة السلة: فوز المجمع البترولي الجزائري على النصر الليبي (106-80) 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

الدالية: الشروع في إيداع ملفات توظيف 1.722 أستاذا لمختلف مدارس القطاع