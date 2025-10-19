كاراتي دو-مونديال الشباب: تتويج الجزائري حلاصة /- 55 كلغ/ باللقب العالمي

سانتياغو - توج المصارع الجزائري أيوب أنيس حلاصة (أقل من 55 كلغ/أواسط) بلقب بطولة العالم للشباب, الجارية بسانتياغو (الشيلي) بعد فوزه على المغربي جينا عبد الغالي في المنازلة النهائية التي جمعت بينها مساء يوم الجمعة.

وكان البطل العالمي قد تأهل للدور النهائي عقب تغلبه على الأردني عفاف غيث في المربع الذهبي..

في الدور الأول, تفوق حلاصة على الكويتي محمد العتيبي ثم الهندي فيبهور تالوار (الدور الثاني) و السلوفاكي نيكلاس تمسي (الدور الثالث) وأخيرا على الاوروغوياني نيكولا دياندر (الدور ربع النهائي).

وتشارك الجزائر في مونديال الشيلي (أشبال, أواسط وآمال) بعشرة مصارعين من بينهم ست فتيات. ويشرف على التأطير الفني كل من سمير سليماني, مدير ترقية و التكفل بالمواهب الشابة لدى الاتحادية الجزائرية للعبة, و طارق عدمان.

يشارك في الموعد العالمي 1557 مصارع يمثلون 96 بلدا.