كأس أمم إفريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري يفوز على نادي نيم الفرنسي (25-24)

نيم (فرنسا) - تفوق المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) على نادي نيم الفرنسي بنتيجة 25-24، الشوط الأول (12-11)، في مباراة ودية جرت مساء اليوم الجمعة بقاعة بارناس، تدخل في إطار تحضيرات "الخُضر" لكأس أمم إفريقيا-2020 بتونس.

وتعد هذه الودية، ثاني خرجة للسباعي الجزائري، المتواجد حاليا بفرنسا استعداد للموعد القاري، حيث انهزم يوم الأربعاء الفارط امام نادي مونبوليي بواقع (24-33).

ولحساب التحضيرات للعرس الإفريقي المقرر شهر يناير القادم بتونس، يخوض رفاق اللاعب هشام كعباش، دورتين ببولونيا و رومانيا، على أن يكون التربص ما قبل التنافسي بالجزائر، مع إمكانية تنظيم دورة ودية في شهر يناير بالجزائر بحضور ثلاثة منتخبات متأهلة لكأس الأمم الإفريقية، قصد السماح للاعبين بشحذ أسلحتهم، وفق الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

ووضعت عملية القرعة الخاصة بالبطولة، المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات المغرب و الكونغو و السنغال و زامبيا. و تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى للدور ثمن النهائي.

وستجري النسخة الـ 25 للبطولة الإفريقية التأهيلية لأولمبياد-2020 بطوكيو، من 16 إلى 26 يناير 2020 بتونس.

و تعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الألعاب الأولمبية إلى دورة 1996 بأطلنطا الأمريكية.