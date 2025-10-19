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الرابطة الإفريقية لكرة السلة: فوز المجمع البترولي الجزائري على النصر الليبي (106-80) 

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 18:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

باماكو - تغلب ممثل الجزائر، المجمع البترولي في المنافسة الجديدة، الرابطة الإفريقية لكرة السلة، على نظيره  النصر الليبي بنتيجة (106-80)، الشوط الأول (54-33) في لقاء جمع بينهما اليوم الجمعة بباماكو لحساب اليوم الأول للمجموعة الأولى للمنافسة القارية.

وجاءت أرباع المباراة على النحو التالي: (31-12. 23-21، 21-26 و 31-21).

وتألق لاعبا المجمع البترولي عبد الله بن عياد الشريف وعبد الله حمديني في هذا اللقاء بتسجيلهما على التوالي 22 و 18 نقطة.

وسيخوض المجمع البترولي مباراته الثانية يوم غد السبت (30ر14) أمام نادي سلاك الغيني قبل أن يختم الدور الأول يوم الأحد أ(00ر17) مام نادي الشرطة المالي.

عقب الدور الأول يتأهل الأولان ضمن "نخبة أفضل 16 فريقا في الدور الثاني.

وكانت الجمعية الوطنية لكرة السلة "أن بي آي" الأمريكية  (NBA)والاتحاد الدولي للعبة قد أعلنا شهر فبراير الفارط عن إنشاء بطولة محترفة في إفريقيا، حيث تعد أول مشاركة للـ "أن بي آي" الشهيرة في منافسة خارج شمال أمريكا.

ويضم الدور التمهيدي الأول للمنافسة 32 فريقا موزعا على ست مجموعات (1، 2، 3، 4، 5، 6)، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني، اضافة الى أربعة أندية ستستفيد من بطاقة دعوة، إلى الدور التمهيدي الثاني الذي سيتكون من 16 تشكيلة ("نخبة-16").

وتلتحق أحسن ستة أندية من "النخبة 16" بأبطال أنغولا، مصر، المغرب، نيجيريا، السنغال وتونس لتشكيل الجدول النهائي (مجموعتين من ستة أندية) للدورة الأولى من الرابطة الإفريقية لكرة السلة، في 2020.

وخلال "الموسم العادي" الذي سينطلق شهر مارس، كل فريق من الـ12 ناديا يخوض 5 مقابلات، ليتأهل أحسن ثلاثي من كل مجموعة إلى "مجموعة الستة الممتازة"، حيث يتقابل الأربعة الأوائل في نهاية فصل الربيع بكيغالي (رواندا) خلال الدورة النهائية (نصف النهائي بتأهل مباشر).

 

        الدور الأول للمجموعة الأولى:

 

       اليوم الأول - الجمعة ):

المجمع البترولي (الجزائر) - النصر (ليبيا) 106-80

نادي الشرطة (مالي) - نادي سلاك (غينيا)   (00 سا 19)

 

       اليوم الثاني (السبت):

30ر14     المجمع البترولي (الجزائر)  - نادي سلاك (غينيا)

00ر17     نادي الشرطة (مالي) - النصر (ليبيا)

 

       اليوم الثالث (الأحد):

30ر14     النصر (ليبيا) - نادي سلاك (غينيا)

00ر17     نادي الشرطة (مالي) - المجمع البترولي (الجزائر).

 

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الرابطة الإفريقية لكرة السلة: فوز المجمع البترولي الجزائري على النصر الليبي (106-80) 
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 18:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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