ألعاب القوى/المهرجان الوطني للعدو الريفي: إدراج 11 سباقا في رزنامة الموسم، 2019-2020

الجزائر - برمجت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى 11 سباقا للمهرجان الوطني للعدو الريفي للموسم "2019-2020"، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وتم ضبط هذه الرزنامة يوم أمس الخميس، خلال لقاء جمع مدير التنظيم الرياضي للهيئة الاتحادية ورؤساء مختلف الرابطات المنظمة.

وبخصوص البطولة الوطنية للعدو الريفي المقررة يوم 15 فبراير 2020، لم يتم بعد تحديد مكان إجرائها. وحسب الاتحادية، ستقوم الرابطة الاحسن استجابة لدفتر الشروط، بتنظيم هذه المنافسة.

برنامج المهرجان الوطني للعدو الريفي:

- كأس "الثورة": يوم 30 نوفمبر بالجلفة

- كأس "الزيبان": يوم 7 ديسمبر 2019 ببسكرة

- كأس "المقراني": يوم 21 ديسمبر ببرج بوعريريج-

- كأس "الصومام": يوم 28 ديسمبر ببجاية

- كأس "أحمد كلوش": يوم 4 يناير 2020 بالشلف

- كأس "الآثار الرومانية" : يوم 11 يناير 2020 بباتنة

- كأس "عبد الرزاق سغواني": يوم 18 يناير 2020 بالجزائر العاصمة

- كأس "سعيد شرديوي" : يوم 25 يناير 2020 بتيزي وزو

- كأس "سعال بوزيد" يوم 1 فبراير 2020 بسطيف

- كأس "شلدة بولنوار": يوم 1 فبراير 2020 بالمسان

- كأس "عمر بن حبيلس" يوم 8 فبراير 2020 بقسنطينة

-بطولة الجزائر دون 18 و 20 عاما و أكابر يوم 15 فبراير 2020 (سيحدد المكان

لاحقا)- بطولة إفريقيا (دون 20 عاما و أكابر) : يوم 1 مارس 2020 بلومي (الطوغو).