كاراتي دو-مونديال الشباب: تأهل الجزائري حلاصة (- 55 كلغ) للدور النهائي

سانتياغو - تأهل المصارع الجزائري أيوب أنيس حلاصة (أقل من 55 كلغ/أواسط) للدور النهائي لبطولة العالم للشباب، الجارية بسانتياغو (الشيلي) بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الأردني عفاف غيث.

وسيواجه المصارع الجزائري مساء اليوم (سا 00ر19/ بتوقيت الجزائر)، في الدور النهائي، المغربي جينا عبد العالي.

في الدور الأول، تفوق حلاصة على الكويتي محمد العتيبي ثم الهندي فيبهور تالوار (الدور الثاني) والسلوفاكي نيكلاس تمسي (الدور الثالث) وأخيرا على الاوروغوياني نيكولا دياندر (الدور ربع النهائي).

وتشارك الجزائر في مونديال الشيلي (أشبال، أواسط وآمال) بعشرة مصارعين من بينهم ست فتيات. ويشرف على التأطير الفني كل من سمير سليماني، مدير ترقية والتكفل بالمواهب الشابة لدى الاتحادية الجزائرية للعبة، وطارق عدمان.

وحسب المنظمين، يشارك في موعد العالمي 1557 مصارع يمثلون 96 بلدا.