دورة دولية مفتوحة بالجزائر لكرة الريشة: الجزائر حاضرة في أربعة لقاءات من الدور ربع النهائي

الجزائر - ستكون الجزائر حاضرة في أربع مباريات من الدور ربع النهائي للدورة الدولية المفتوحة (فردي أكابر) لكرة الريشة (بادمينتون) بالقاعة متعددة الرياضات لعين طاية (شرق الجزائر العاصمة)، حسب نتائج لقاءات الدور الثاني التي جرت اليوم الجمعة، وخصصت لكل من الفردي (ذكور) فردي (اناث) وزوجي (ذكور).

وفي الزوجي (ذكور) تأهل الثنائي الجزائري محمد عبد الرحيم بلعربي-عادل حامق الى ربع النهائي بعد الفوز على الزوجي العراقي يوسف الحميري ومنتظر نبيل (21-10، 21-11).

في حين، تأهل كل من الثنائي سيف الدين العرباوي-محمد عبد العزيز أوشفون، كسيلة معمري -مدال صبري، وماجد يسين بلهوان -محمد امين قلماوي، إلى نصف نهائي الزوجي (ذكور) بشكل مباشر، بعد غياب المنافسين.

أما في الفردي، فقد بلغ ربع النهائي كل من عادل حامق (ذكور) وليندة مازري (اناث).

واذا كان حامق قد تغلب في الدور الثاني على مواطنه سيف الدين العرباوي (21-11، 21-14) وسيواجه الهندي كارتيك جيندال، فإن مازري قد تأهلت الى ربع نهائي السيدات بعد غياب الجنوب افريقية جونيتا شولتز، لتضرب موعدا مع البيروفية دانييلا ماسياس في ربع النهائي.

بالمقابل، اقصيت بقية العناصر الجزائرية من الأدوار التصفوية ويتعلق الامر: محمد امين قلماوي امام البلجيكي جوليان كاراجي (21-17، 21-10)، محمد عبد العزيز اوشفون امام سيف الدين العرباوي (21-18،21-19)، ومحمد عبد الرحيم بلعربي امام الهندي كارتيك جيندال (21-09، 11-21، 16-21) وماجد يسين بلهوان امام التركي ايمري لالي (21-10، 21-04) ومدال صبري على يد الأذربيجاني (21-19، 21-14).

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وعند الاناث، فباستثناء مازري، فقد خرجت مواطناتها من الادوار الاولى، حيث خسرت يسمينة شيباح امام دوركاس اجوكي اديسوكان من نيجيريا (21-12، 21-14)، وايناس زياني أمام البولونية فيكتوريا دابزينسكا (21-06، 21-01)، أما هالة بوكساني فقد خسرت امام الايرانية صورايا أغيها جياها، فيما غابت فرد هدى في المباراة امام البروفية دانييلا ماسياس.

وتجرى يوم غد السبت مباريات الدور ربع النهائي لكل من الفردي (ذكور) و فردي (اناث) وزوجي (ذكور) وزوجي (اناث)، وذلك ابتداء من العاشرة صباحا، حسبما علم من اللجنة المنظمة.

ويشارك في هذه الدورة 84 لاعبا من ضمنهم 34 لاعبة، يمثلون 30 بلدا.

وتجرى لقاءات الاكابر من 24 الى 27 اكتوبر، تليها منافسات الاواسط لنفس الدورة من 28 الى 30 من نفس الشهر.

ويقود الفريق الوطني للأكابر الخبير الاسباني انطونيو مولينا أورتيغا، أما الأواسط فسيكونون تحت إشراف المدرب فاتح بطاهر.

وتهدف الاتحادية الجزائرية، من خلال تنظيم هذه الدورة، إلى "رفع عدد نقاط الرياضيين الجزائريين ومنه تحسين مركزهم العالمي لانتزاع تأشيرة أولمبياد طوكيو 2020".

وسبق لأكابر النخبة الوطنية أن شاركوا قبل أيام في دورة دولية مماثلة بمصر، تحصلوا خلالها على ميداليتين، واحدة ذهبية والأخرى برونزية، من نصيب، على التوالي، مدال صبري ومعمري كسيلة (زوجي رجال) و كذا معمري كسيلة وليندة مازري (زوجي مختلط).