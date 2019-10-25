الجائزة الكبرى لأبو ظبي في الجيدو: إقصاء مبكر لثلاثة مصارعين جزائريين من أصل خمسة

أبو ظبي - أقصي ثلاثة مصارعين جزائريين من أصل خمسة يشاركون في الجائزة الكبرى لأبو ظبي الجارية من 24 إلى 26 أكتوبر بالإمارات العربية المتحدة, وذلك في منافسات اليوم الأول .

ويتعلق الأمر بفائزة آيساحين ( أقل من 52 كلغ) و بلقاضي أمينة (- 63 كلغ) وفتحي نورين (أقل من 73 كلغ) الذين تذوقوا مرارة الاقصاء مبكرا.

و جاء خروج بلقاضي التي كانت معفية من الدور الأول على يد الإيطالية ماريا سنتراكشيو بموارا آري, بعد فوزها في الدور الأول على المونغولية بود قانخايش.

بالنسبة لآيساحين التي كانت معفية أيضا من الدور الأول فأقصيت في مباراتها الاولى من طرف المونغولية مونخباط أورنتتستق. وقد أبلت صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا-2018 البلاء الحسن قبل أن تنهزم بعد اربع دقائق.

أما فتحي نورين فقد انسحب من الدورة دون خوض اي لقاء حيث كان من المقرر أن يواجه الغامبي فاي نجي في الدور الأول.

أما المصارعان الأخيران , كوثر وعلال (أقل من 78 كلغ) و عبد الرحمن بن عمادي (أقل من 90 كلغ) فسوف يدخلان غمار المنافسة لاحقا.

بالنسبة لوعلال فستكون في مواجهة الكوبية كالييما آنتومارشس بينما يتقابل بن حمادي مع التركي ميخايل أوزرلر.

وتعرف هذه الدورة مشاركة إجمالية ل 553 مصارع (322 رجال - 231 سيدات) يمثلون 95 بلدا.

وتتصدر ألمانيا و كوريا الجنوبية قائمة المشاركين ب 21 مصارعا, أمام كل من الصين و أذربيجان (20).