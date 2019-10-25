Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجائزة الكبرى لأبو ظبي في الجيدو: إقصاء مبكر لثلاثة مصارعين جزائريين من أصل خمسة

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 16:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

أبو ظبي - أقصي ثلاثة مصارعين جزائريين من أصل خمسة يشاركون  في الجائزة الكبرى لأبو ظبي الجارية من 24 إلى 26 أكتوبر بالإمارات العربية المتحدة, وذلك في منافسات  اليوم الأول .

ويتعلق الأمر  بفائزة آيساحين ( أقل من 52 كلغ) و بلقاضي أمينة (- 63 كلغ) وفتحي نورين (أقل من 73 كلغ) الذين تذوقوا مرارة الاقصاء مبكرا.

و جاء خروج بلقاضي التي كانت معفية من الدور الأول على يد الإيطالية ماريا سنتراكشيو بموارا آري, بعد فوزها في الدور الأول على المونغولية بود قانخايش.

بالنسبة لآيساحين التي كانت معفية أيضا من الدور الأول فأقصيت في مباراتها الاولى من طرف المونغولية مونخباط أورنتتستق. وقد أبلت صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا-2018 البلاء الحسن  قبل أن تنهزم بعد اربع دقائق.

أما فتحي نورين فقد انسحب من الدورة دون خوض اي لقاء حيث كان من المقرر أن يواجه الغامبي فاي نجي في الدور الأول.

أما المصارعان الأخيران , كوثر وعلال (أقل من 78 كلغ) و عبد الرحمن بن عمادي (أقل من 90 كلغ) فسوف يدخلان غمار المنافسة لاحقا.

بالنسبة لوعلال فستكون في  مواجهة الكوبية كالييما آنتومارشس بينما يتقابل بن حمادي مع  التركي ميخايل أوزرلر.

وتعرف هذه الدورة مشاركة إجمالية ل 553  مصارع (322 رجال - 231 سيدات) يمثلون 95 بلدا.

وتتصدر ألمانيا و كوريا الجنوبية قائمة المشاركين ب 21 مصارعا, أمام كل من الصين و أذربيجان (20).

كلـمات مفتـاحيــة :
الجائزة الكبرى لأبو ظبي في الجيدو: إقصاء مبكر لثلاثة مصارعين جزائريين من أصل خمسة
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 16:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.25

دورة دولية مفتوحة بالجزائر لكرة الريشة: الجزائر حاضرة في أربعة لقاءات من الدور ربع النهائي

19.10.25

التكفل بالقدم السكري يعد تحدي وطني

19.10.25

الجائزة الكبرى لأبو ظبي في الجيدو: إقصاء مبكر لثلاثة مصارعين جزائريين من أصل خمسة

19.10.25

كلمة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمام القمة ال18 لرؤساء دول حركة عدم الانحياز

19.10.25

المجاهد عمار فوحال المدعو "مصطفى" في ذمة الله

19.10.25

قتيلان في انفجار إحدى وحدات مركب "توسيالي" لوهران 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

الدالية: الشروع في إيداع ملفات توظيف 1.722 أستاذا لمختلف مدارس القطاع