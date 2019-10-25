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منافسة في الدياتلون في الجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 15:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
منافسة في الدياتلون في الجزائر

وهران - عرف سباق الديالتون المنظم لأول مرة في الجزائر والذي أقيم اليوم بوهران نجاحا معتبرا قياسا بمشاركة ما لا يقل عن 144 رياضي جاؤوا يبرزون مواهبهم في هذه الرياضة غير المعروفة في البلاد.

وتتمثل هذه الرياضة في التنافس في اختصاصين اثنين بداية بالجري على الأقدام ثم سباق الدراجات الهوائية كمرحلة ثانية ثم الجري مجددا على الأقدام في المرحلة الثالثة تواليا.

وجرت التظاهرة في أجواء متميزة طبعها حضور العداء الدولي السابق، سيد علي سياف، صاحب فضية ال5.000 متر في أولمبياد سيدني سنة 2002، الذي أعطى إشارة انطلاق سباق الأكابر بصفته ضيف شرف.

وعبر رئيس النادي الرياضي الهاوي ''أكتوبوس''، فؤاد غزوي، في تصريح لواج عن ارتياحه الكبير لما وصفه بالنجاح الباهر لهذا الموعد.

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وقال في هذا الصدد : "شخصيا، لم أتوقع أن تجلب هذه التظاهرة مثل هذا العدد المقبول جدا من المشاركين سيما وأن الأمر يتعلق برياضة قليلة الانتشار في الجزائر".

وأضاف :"الأكيد أن هذا النجاح سيكون حافزا إضافيا بالنسبة لنا تحسبا لتنظيم مواعيد أخرى مماثلة وذلك في سياق رهاننا على الترويج لهذه الرياضة".

وبدأت المنافسة بإجراء السباق الخاص بالأطفال الذين قطعوا مسافة 1 كلم عدوا ثم 4 كلم بالدراجات الهوائية، قبل أن يختتموا المسابقة بقطع مسافة 500 متر عدوا تواليا.

أما في صنف الأكابر عند الجنسين، فقد تنافس المشاركون في مسافة 5 كلم عدوا ثم 20 كلم بالدراجات الهوائية ثم العودة إلى السباق على الأقدام بقطع مسافة 5ر2 كلم.

وختم رئيس نادي ''أكتوبوس''، الذي أنشأ منذ عامين، بخصوص الهدف من الدورة بالتأكيد على أنها قد تكون محفزة لنوادي أخرى على التكثيف من مثل هذه التظاهرات الرياضية والتي تقام بتمويل ذاتي دون انتظار دعم السلطات لتنشيط الحركة الرياضية في وهران خاصة وأن المدينة مقبلة على احتضان الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، على حد تعبيره.

 

قائمة الفائزين:

 

-نخبة سيدات : عروي خديجة

كهول سيدات : كاشو دنيا

كهول رجال : عبيسة محمد أمين

نخبة رجال: تراب خالد

أقل من 18 سنة ذكور : مجاهد محمد

أقل من 18 سنة إناث : حويلي نسرين.

آخر تعديل على الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 15:29
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منافسة في الدياتلون في الجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 15:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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