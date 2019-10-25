"الخضر" من أجل وضع قدم في النهائيات

الجزائر- يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة (رجال)، نظيره الليبي يوم غد السبت (00ر19) بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي -محمد بوضياف- (الجزائر)، ضمن مباراة الذهاب التصفوية، من أجل اقتطاع التأشيرة المؤهلة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2020 والمقررة في يناير المقبل بالمغرب.

وتبدو مهمة "الخضر" معقدة كونها تشارك لأول مرة في منافسة افريقية أمام منتخب اعتاد على الحضور الدائم في المحفل القاري منذ بدايته سنة 2000.

واعتبر مدرب المنتخب الجزائري، نور الدين بن عمروش، أن فريقه ليس مرشحا أمام ليبيا، مؤكدا أن "الخضر" سيلعبون كل حظوظهم قبل مواجهة العودة.

وصرح بن عمروش لـ"واج" "لا يجب التفكير بذهنية المنهزم. لكن رغم أننا لسنا مرشحين أمام ليبيا، إلا أننا سنقدم كل ما لدينا من أجل المرور".

وإذا كان المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة حديث النشأة، فإن نظيره الليبي، المتوج بلقب طبعة 2008 والذي يعد من أحسن الفرق الافريقية في هذا الاختصاص، كونه يحتل المرتبة الثانية قاريا في ترتيب الفيفا.

وتحسبا لهذه المباراة المزدوجة، وجه الطاقم الفني الوطني الدعوة ل14 لاعبا من بينهم 12 عنصرا ينشط في فرنسا، في حين يغيب عن اللقاء، اللاعب شمس الدين رمضان (مولودية بجاية) بسبب اصابته على مستوى الفخذ الايمن.

وأضاف الناخب الجزائري "سنخوض هذا الدور التصفوي دون أي ضغوطات. ما يحفزنا كذلك هو إجراء لقاء الاياب بمصر وليس في ليبيا، بعيدا عن جماهيرها".

من جهته، يرى مدرب المنتخب الليبي، عبد الباسط محمد النعاس، أن هذه المواجهة "ستكون صعبة على الفريقين لكنها ستكون ممتعة للجمهور بالنظر الى قيمة التشكيلتين".

وقال أيضا "صحيح أن الفريق الجزائري حديث النشأة، إلا أنه يضم لاعبين متألقين ينشطون في البطولة الفرنسية التي تطورت خلال العامين الأخيرين، وهو ما سيجعله منافسا قويا لنا".

وتحسبا لهذه الموقعة، أجرى الفريق الليبي عدة تربصات في كل من تونس، مصر والكويت، تخللتها عدة لقاءات ودية.

ويدير مباراة الجزائر امام ليبيا ثلاثي تحكيم من تونس بقيادة نبيل غديش بمساعدة كل من أيمن كمون وأكرم الحنتاتي، أما محافظ اللقاء فسيكون السينغالي عبد اللاي سايدو سو.

وتجرى مباراة الاياب بين الفريقين نهاية أكتوبر الجاري بمصر.

وتجمع كأس افريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة أحسن ثمانية منتخبات في القارة، مقسمة الى مجموعتين من أربعة فرق.

وتسيطر مصر على المنافسة منذ انطلاقها، حيث كانت تحتل أحد المركزين الاولين خلال خمس طبعات.

وتوج "الفراعنة" بثلاثة ألقاب على التوالي، من بينها اثنين داخل الديار (1996، 2000) علاوة على نيلهم ميداليتين فضيتين في طبعتي 2008 و 2016، ليصبح المنتخب المصري الأكثر تتويجا باللقب القاري لكرة القدم داخل القاعة.

وتعد كأس أمم افريقيا، المقررة بالمغرب من 28 يناير الى 9 فبراير، مؤهلة إلى كأس العالم 2020 (12 سبتمبر - 4 اكتوبر) بليتوانيا، علما أن القارة السمراء ستكون ممثلة بثلاثة منتخبات.