كرة القدم / الرابطة الثانية (الجولة العاشرة) : الرائد وداد تلمسان في مهمة محفوفة بالمخاطر بغليزان

الجزائر - سيحاول متصدرا ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وداد تلمسان و اولمبي المدية، تحصين موقعهما الريادي عند تنقل الاول لغليزان لتحدي السريع المحلي و استقبال الثاني لأولمبي ارزيو، بمناسبة اجراء الجولة العاشرة من عمر البطولة يوم السبت.

وتبقى المقابلة التي يتنقل فيها الرائد وداد تلمسان الى غليزان لتحدي السريع المحلي (المركز السادس)، من بين اللقاءات الساخنة في برنامج هذه الجولة، خاصة و أن اصحاب الارض سيوظفون كل الاوراق المتاحة من اجل تدارك الهزيمة التي تجرعها فريقهم بقواعده الاسبوع الماضي، في مهمة تبدو عسيرة امام "الزيانيين" الحريصين من جهتهم على العودة الى الديار بنتيجة ايجابية.

وسيكون المتصدر الثاني، اولمبي المدية، في مهمة تأكيد اللياقة الحالية عند استقباله لتشكيلة أولمبي ارزيو المتواجدة هي الاخرى ضمن فرق المقدمة (المركز الرابع)، ما ينم على ان الحوار الكروي سيكون شيقا بين فريقين يمتلكان اوراق صنع الفارق.

في المقابل، تبدو المقابلة التي ستستقبل فيها جمعية الخروب (المركز الثالث) ضيفها امل بوسعادة (المركز ال12)، منطقيا في متناول اصحاب الارض، بالنظر الى الصعوبات التي يجدها الفريق الضيف في مواكبة وتيرة البطولة، مثلما تعكسه بوضوح المرتبة التي يحتلها.

و من موقع الفريق الأوفر حظا للخروج غانما بنقاط المقابلة، سيستقبل امل الاربعاء (المركز الرابع) ضيفه المنهك مولودية العلمة (المركز ال11)، حيث سيحرص اصحاب الارض على الاستثمار جيدا في معنوياتهم المرتفعة بعد النتيجة الايجابية التي عادوا بها من غليزان، في مهمة تبدو يسيرة امام مولودية العلمة المنهارة معنويا بعد الهزيمة المذلة التي تجرعتها بميدانها امام اولمبي المدية (4-0).

من جهته، سيكون اتحاد الحراش (المركز ال16)، الذي تمكن من تحقيق اول فوز له في الموسم يوم الثلاثاء، في رواق جيد لقول كلمته في المقابلة التي سيستقبل فيها الضيف شبيبة سكيكدة خاصة في ظل "الدكليك" الذي تمكن المدرب سيد احمد سليماني من إرسائه في صفوف الفريق. وبالرغم من هذه المعطيات التي تصب عموما في مصلحة الفريق الحراشي، الا ان المهمة سوف لن تكون يسيرة امام فريق سكيكدي له حتما كلمة مغايرة يريد قولها هو الآخر في هذه المقابلة.

و ستكون الفرصة مواتية في هذه الجولة لفريق مولودية بجاية (المركز ال12) للابتعاد قليلا عن منطقة الاهتزازات، عند استقباله لجمعية وهران (المركز الثامن)، خاصة و ان "الموب" سيحاول الاستثمار في عاملي الملعب و الجمهور لمحاولة تخطي عقبة الجمعية التي اتسمت نتائجها بعدم الاستقرار و التي تبقى مع هذا قادرة على العودة على الاقل بنقطة واحدة من هذه السفرية.

وفي مقابلة اخرى بمعطيات متقاربة، سيستقبل دفاع تاجنانت (المركز التاسع)، فريق شبيبة بجاية (المركز ال15) في مقابلة سيكون فيها الخطأ ممنوعا على الدفاع المحلي،- الذي لم يهتد بعد الى الطريقة التي تمكنه من مراقبة السباق وهو الفريق الآتي من بطولة الرابطة الاولى-، في مهمة تبدو سهلة التحقيق امام فريق انهكته سلسلة النتائج السلبية، آخرها الخسارة امام اتحاد الحراش، ومن شأن سقوط آخر له بتاجنانت ان يعقد اموره أكثر.

و في المقابلة الاخيرة في برنامج هذه الجولة، سيستقبل اتحاد عنابة (المركز ال14)، ضيفه مولودية سعيدة (المركز التاسع)، في مقابلة تبدو كفتها مرجحة لأبناء المدرب كمال مواسة، إلا إذا نجح الفريق السعيدي في خلط الحسابات.