بطولة العالم للووشو بشنغهاي 2019: المنتخب الجزائري في المرتبة ال25

الجزائر - حصل المنتخب الجزائري للووشو (ساندا وطاولو) على المرتبة ال25 عالميا، في منافسات الطبعة ال15 لبطولة العالم للاختصاص التي جرت بشنغهاي الصينية من 18-23 اكتوبر، بمشاركة اكثر من 100 بلد، حسب الترتيب النهائي للمنافسة الذى كشفت عنه يوم الخميس الاتحادية الدولية للاختصاص.

ونال ممثلو الجزائر في ختام مونديال- 2019 ، المرتبة ال25 برصيد ميداليتين برونزيتين، مناصفة مع المانيا و الأردن و سنغافورة و تايلاند وتونس، الذين اكتفوا هم ايضا ببرونزيتين اثنتين فقط.

و توج المنتخب الغاني، باللقب العالمي ،عقب حصده ل14 ذهبية، فضية واحدة وبرونزية واحدة ، متبوعا بإيران ( 9 ذهبيات، فضيتان وبرونزية) في المرتبة الثانية وهونغ كونغ ( 5 ذهبيات، فضيات وبرونزية) في الصف الثالث.

وعلى الصعيد العربي، افتكت مصر المرتبة الاولى ، بذهبية و فضية و ثلاث برونزيات ، ثم المغرب بفضية واحدة ، الجزائر وتونس. بميداليتين برونزيتين.

والميداليتان البرونزيتان ( ساندا) اللتان تحصلت عليهما الجزائر من انجاز، ياسمينة سعيدي ( 65 كلغ/ جمعية الامن الوطني) و نسرين برقراق (75 كلغ/ نادي الابيار) .

من جهة اخرى ، اكتفى خمسة مصارعين جزائريين ، بالمرتبة الخامسة عالميا، بعدما خرجوا في ربع النهائي من المسابقة وهم : عبد الحكيم مومو (90 كلغ/ جمعية الامن الوطني)، المُقصى على يد مصارع أردني ،حيث توقفت المنازلة بقرار من الطبيب بعد تعرض مومو لإصابة بليغة، اضافة الى رمزي بوعبد الله ( 80 كلغ / جمعية الامن الوطني)، الذي اطاح به، منافس امريكي.

كما نال حسين عراب ( 48 كلغ/ جمعية الامن الوطني) المرتبة الخامسة، بعدما أُقصي من طرف مصارع فيلبيبني ونفس المصير عرفه عبد الهادي بوعبيد (75 كلغ/ جمعية الامن الوطني) الذي ازاحه نظيره من الفيتنام و سليم مزيان (52 كلع/ نادي الشلف) على يد مُلاكم اذربيجاني .

وفي اختصاص الطاولو ، تحصل آمين نجاري ( جمعية الامن الوطني) على المركز 20 عالميا ( احسن ترتيب له ) بعد حصوله على علامة 21ر9 على 10 في اسلوب "نان داو"،.

ونال ياسين بوداود ( نادي جرجرة تيزي وزو) المرتبة الثامنة عالميا ( احسن مرتبة له ) بعلامة 07ر9 على 10 ، في اسلوب "شانغ داو"، فيما حصلت لمياء بلقاضي ( نادي جرجرة تيزي وزو) على المركز ال10 عالميا عقب حصولها على علامة 67ر8 و 75ر7 على 10 في مسابقتين إثنتين على التوالي: baguazhang و shuangiian ، علما ان مسابقة الطاولو شارك فيها 80 رياضيا.

والظاهر ان المنتخب الوطني للكونغ فو -الذي اغلبية عناصره تابعة لجمعية الامن الوطني- ، تراجع في جدول الميداليات ، بعد حصوله في مونديال-2017 كازان ( الروسية) على ثلاث برونزيات، فيما اكتفى في مونديال - 2019 بالصين ، ببرونزيتين .

و لم تحقق الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو الاهداف الفنية التي كانت قد اعلنت عليها في السابق وهي "حصد أكبر عدد من الميداليات وتحسين الترتيب العالمي.

وشاركت الجزائر في موعد شنغهاي ب10 مصارعين منهم 3 سيدات.