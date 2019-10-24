كرة القدم: الفاف ترسّم إقالة مدير الفرق الوطنية، لودوفيتش باتيلي

الجزائر - رسّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الخميس، إقالة مدير الفرق الوطنية، الفرنسي لودوفيتش باتيلي بعد "تقييم حصيلته".

و كتبت الهيئة الكروية في بيان على موقعها الرسمي ما يلي:"بعد تقييم حصيلة باتيلي لودوفيتش، مدير الفرق الوطنية وعقب إقصاء المنتخب الجزائري للاعبين المحليين من منافسة كأس إفريقيا-2020 للاعبين المحليين (شان-2020) والذي يأتي أيضا بعد اقصاء المنتخب الجزائري دون-23 عاما من كان-2019، تعلن الفاف بأنها وضعت حدا لارتباطها مع التقني الفرنسي".

وراجت أنباء حول إقالة باتيلي منذ يوم الثلاثاء، لكن "الفاف" انتظرت انعقاد اجتماع المكتب الفيديرالي اليوم الخميس للإعلان عنها بصفة رسمية.

وكان باتيلي قد فشل في مهمتيه بعد اقصاء منتخب دون 23 عاما من المرحلة النهائية لكأس إفريقيا-2019 بمصر، حيث انهزم أمام غانا (0-1) في لقاء الإياب بسطيف. و كان لقاء الذهاب بغانا قد انتهي بالتعادل (1-1).

كما أهدر التقني الفرنسي أيضا التأهل للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للمحليين-2020 المقررة بالكاميرون بعد الهزيمة الثقيلة (0-3) المسجلة يوم السبت الماضي ببركان (المغرب) أمام حامل اللقب، المغرب. في لقاء الذهاب الذي جرى بالبليدة، افترق المنتخبان على نتيجة التعادل (0-0).