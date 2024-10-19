الالعاب العالمية العسكرية: الجزائريان لحولو وتابتي يفتكان الفضة

ووهان (الصين) - إفتك العداءان الجزائريان، عبد الماليك لحولو (400م حواجز) وبلال تابتي (3000م موانع)،اليوم الخميس، ميداليتين فضيتين في اختصاصهما على التوالي في الطبعة السابعة للألعاب العالمية العكسرية بووهان الصينية.

وسجل لحولو زمنا قدره 49ثا 68 ج.م خلف الايراني مهدي بيرجهان ( 49. 64) الفائز بالمرتبة الميدالية الذهبية، بينما عادت البرونزية الى البولوني باتريك دوباك ( 49. 69).

من جهته، قطع تابتي سباق ال 3000 م موانع في 8د 28 ثا و 71 ج.م في الصف الثاني وراء الكيني بن جمان كيغن ( 8د 24 ثا و50 ج.م). ونال البرونزية الفرنسي يوان كوال (8د 29 ثا 72 ج.م) .

وقبل يوم عن انتهاء مسابقات العاب القوى ، حصدت الجزائر ثلاث ميداليات ( فضيتان و برونزية) . وحصل على الميدالية البرونزية ياسر محمد طاهر تريكي في القفز الطويل بقفزة قدرها ، 8م 08 انجزها في المحاولة الثالثة.

ولم يفلح امس الاربعاء ، الجزائري محمد بلبشير ( 800م) في صعود منصة التتويج بعد اكتفائه بالمرتبة الرابعة (1د 50 ثا 01 ج.م)، بينما اقصي اسكندر جميل عثماني في نصف النهائي في سباق 200م .