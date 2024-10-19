الالعاب العالمية العسكرية: الجزائريان لحولو وتابتي يفتكان الفضة

وسجل لحولو زمنا قدره 49ثا 68 ج.م خلف الايراني مهدي بيرجهان ( 49. 64) الفائز بالمرتبة الميدالية الذهبية، بينما عادت البرونزية الى البولوني باتريك دوباك ( 49. 69).
من جهته، قطع تابتي سباق ال 3000 م موانع في 8د 28 ثا و 71 ج.م في الصف الثاني وراء الكيني بن جمان كيغن ( 8د 24 ثا و50 ج.م). ونال البرونزية الفرنسي يوان كوال (8د 29 ثا 72 ج.م) .
وقبل يوم عن انتهاء مسابقات العاب القوى ، حصدت الجزائر ثلاث ميداليات ( فضيتان و برونزية) . وحصل على الميدالية البرونزية ياسر محمد طاهر تريكي في القفز الطويل بقفزة قدرها ، 8م 08 انجزها في المحاولة الثالثة.
ولم يفلح امس الاربعاء ، الجزائري محمد بلبشير ( 800م) في صعود منصة التتويج بعد اكتفائه بالمرتبة الرابعة (1د 50 ثا 01 ج.م)، بينما اقصي اسكندر جميل عثماني في نصف النهائي في سباق 200م .