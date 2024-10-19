كأس أمم إفريقيا لكرة اليد/ مونبيلي- الجزائر 33-24 : "الشبان أبانوا عن مستوى جيد"

نيم (فرنسا) - أفاد لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، هشام كعباش، اليوم الخميس، أن العناصر الشابة أبانت عن قدرات جيدة خلال مواجهة نادي مونبيليي الفرنسي الودية، أمسية الأربعاء، رغم الخسارة 24-33، مشيرا إلى أن التربص التحضيري الذي يخوضه "الخُضر" في مدينة نيم الفرنسية، يجري في ظروف حسنة.

وفي اتصال مع "واج" صرح كعباش الذي غاب عن الودية بسبب آلام على مستوى العضلات المقربة، قائلا : "خضنا أول لقاء ودي ضد فريق مونبيليي الذي لعب بحضور غالبية نجومه. بالمقابل عرفت تشكيلتنا مشاركة عناصر شابة. وأظن أنهم أبلوا بلاء حسنا. في ظل غياب العناصر الأساسية كرياض شهبور الذي يعاني من آلام في الظهر وعبد القادر رحيم بسبب الزكام وشخصيا غبت بسبب آلام العضلات المقربة".

ونوّه اللاعب المحوري بالمردود الجيد الذي قدمه الثنائي الشاب مصطفى حاج صدوق لاعب بيشكتاش ايغاز التركي وزهير نعيم من شبيبة سكيكدة : "أعجبت بمردود الشبان الذين لعبوا بعزيمة، سيما حاج صدوق ونعيم اللذان تألقا في أطوار اللقاء، فضلا عن المخضرم مسعود بركوس، الذي سجل لوحده حوالي ثمانية أهداف وهذا أمر مشجع لباقي التحضيرات".

وحول عودته إلى التدريبات، أكد لاعب نادي نيم الفرنسي أنه سيحاول التدرب مساء اليوم رفقة المجموعة وفي حال عدم شعوره بالآلام سيشارك في المباراة الودية الثانية المبرمجة غدا الجمعة ضد فريقه نيم على الساعة 00ر18 بقاعة هذا الأخير.

وبخصوص تربصه الأول تحت قيادة الناخب الوطني الجديد، آلان بورت، كشف إبن مدينة سكيكدة أن الأمور تسير باحترافية أكبر "الاتصال الأولي مع المدرب مرّ بسلاسة وشعرت باحترافية أكبر في العمل مع الطاقم الفني المكون من آلان بورت والطاهر لعبان. الأمور تسير على ما يرام والأجواء داخل المجموعة جدا رائعة".

مضيفا : "هذا التربص الأول يجري على ما يرام، وهو مؤشر إيجابي لبقية المشوار، فعلينا العمل بجدية لكسب الانسجام بين عناصر التشكيلة الوطنية، تحسبا للموعد القاري".

وعن أهداف المنتخب الجزائري، أكد كعباش "أنهم ملزمون باقتطاع تأشيرة التأهل إلى المونديال.. صراحة لا نمتلك أي عذر في تضييع التأهل، خاصة وأن ستة منتخبا إفريقية ستكون معنية بذلك. إضافة إلى محاولة تنشيط نصف النهائي أو نهائي الكأس الإفريقية.. فبلوغ النهائي يبقى معقّد بسبب قصر فترة التحضيرات قبل موعد العرس الإفريقي"، اختتم الدولي هشام كعباش حديثه.

وعقب عملية القرعة لكأس أمم إفريقيا-2020 التي سحبت يوم السبت الماضي بتونس، وقعت الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المغرب و الكونغو و السنغال و زامبيا. و تتأهل المنتخبات الاربعة الأولى للدور ثمن النهائي.

وستجري النسخة الـ 25 للبطولة الإفريقية التأهيلية لأولمبياد-2020 بطوكيو، من 16 إلى 26 يناير 2020 بتونس.

وتعود آخر مشاركة للسباعي الجزائري في الألعاب الأولمبية إلى دورة 1996 بأطلنطا الأمريكية.