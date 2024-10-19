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الفاف: مراقبة 240 لاعبا واكتشاف حالتين إيجابيتين عند الهواة

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 16:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
الفاف: مراقبة 240 لاعبا واكتشاف حالتين إيجابيتين عند الهواة الفاف

الجزائر - كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الخميس، انه تم مراقبة 240 في 60 لقاء، منهم حالتين إيجابيتين لتعاطي المنشطات تخص لاعبين إثنين لكرة القدم ، ينشطان في بطولة قسم الهواة وهذا منذ انطلاق الموسم 2019- 2020.

وحسب اللجنة الفرعية لمكافحة المُنشطات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فان اللاعبين الاثنين المراقبين إيجابيا واللذين لم يتم كشف عن اسمهما، استهلكوا مواد "غليكو كورتيكويد"  و "بيتا -2  أغونيست"، المحظورة.

وعلى مستوى الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، لم يتم الكشف عن آية حالة إيجابية الى غاية اليوم  وهو ما يدل على انتشار الوعي في أوساط اللاعبين وحسن إتباع توصيات اللجان  الطبية للأندية "، حسب نفس المصدر.

وجنّدت اللجنة الفرعية لمكافحة المنشطات 60 طبيبا و247 جهاز مراقبة  لهذه العملية التي مسّت الرابطتين الأولى والثانية والقسم الوطني للهواة .

ونصحت اللجنة الطبية الفدرالية الذي يرأسها جمال الدين دمرجي، "مسيري كرة القدم-  الهواة على حسن السهر والانتباه لصحة اللاعبين عبر التسيير الصارم ولم لا وضع  لجنة طبيه تعهد إليها هذه المهمة.

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الفاف: مراقبة 240 لاعبا واكتشاف حالتين إيجابيتين عند الهواة
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 16:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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