كرة الريشة / دورة دولية مفتوحة بالجزائر: انطلاق المنافسة بقاعة عين طاية

الجزائر - انطلقت يوم الخميس منافسات اليوم الاول للدورة الدولية المفتوحة (فردي أكابر) لكرة الريشة (بادمينتون) بالقاعة متعددة الرياضات لعين طاية (شرق الجزائر العاصمة) بمشاركة 84 لاعبا منهم تسعة جزائريين دخلوا المنافسة في يومها الأول.

ويتعلق الأمر بكل من عادل حامق، محمد أمين قلماوي، سيف الدين العرباوي، محمد عبد العزيز اوشفون، محمد عبد الرحيم بلعربي، ماجد ياسين بلهوان، يوسف صبري مدال و معمري كسيلة (رجال)، بالإضافة الى هالة بوكساني عند السيدات.

وتتواصل المنافسة الى غاية الفترة المسائية بإجراء الادوار الاولى، على ان يقام ربع النهائي غدا الجمعة.

و ارتفع عدد المشاركين في فئة الاكابر إلى 84، من ضمنهم 34 لاعبة، حسب ما علم من اللجنة المنظمة.

وتجرى لقاءات الاكابر من 24 الى 27 اكتوبر، تليها منافسات الاواسط لنفس الدورة من 28 الى 30 من نفس الشهر.

ويقود الفريق الوطني للأكابر الخبير الاسباني انطونيو مولينا أورتيغا، أما الأواسط فسيكونون تحت إشراف المدرب فاتح بطاهر.

و أوضح مدير الدورة، سمير دفوس، ل"واج" أنه "لأول مرة ننظم دورة يحضر فيها 30 بلدا، حيث لم يسبق للبادمينتون و ان استضاف عندنا مثل هذا العدد القياسي".

وفيما يخص الظروف التي تتواجد فيها البلدان الحاضرة، افاد المتحدث أن "الوافدين استحسنوا ظروف الاقامة وحتى القاعة والعتاد المستعمل الذي يستجيب الى المقاييس العالمية".

وتهدف الاتحادية الجزائرية، من خلال تنظيم هذه الدورة، إلى "رفع عدد نقاط الرياضيين الجزائريين ومنه تحسين مركزهم العالمي لانتزاع تأشيرة أولمبياد طوكيو 2020".

وسبق لأكابر النخبة الوطنية أن شاركوا قبل أيام في دورة دولية مماثلة بمصر، تحصلوا خلالها على ميداليتين، واحدة ذهبية والأخرى برونزية، من نصيب، على التوالي، مدال صبري ومعمري كسيلة (زوجي رجال) و كذا معمري كسيلة وليندة مازري (زوجي مختلط).