Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

زيتوني يبرز مساهمة فريق جبهة التحرير في التعريف بالقضية الوطنية

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 15:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
صورة تذكارية للفريق أثناء زيارة لفيتنام سنة 1958 صورة تذكارية للفريق أثناء زيارة لفيتنام سنة 1958 ويكيبيديا

الجزائر - أبرز وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، الدور الدبلوماسي والمساهمة "الفعالة" لفريق جبهة التحرير الوطني في التعريف بالقضية الوطنية إبان الثورة التحريرية المجيدة.

وأوضح الوزير خلال اشرافه على افتتاح ندوة تاريخية بعنوان "فريق جبهة التحرير الوطني: سفير القضية الوطنية وتشريف الألوان " نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى ال65 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، بحضور وزير الشباب والرياضة، رؤوف نسيم برناوي، بأن "كرة القدم ساهمت إبان ثورة التحرير الوطني اسهاما جليلا وأدت دورها الدبلوماسي الكامل"، مضيفا بان "مآثر وملاحم الابطال العظماء ستظل ماثلة امام الاجيال المتعاقبة ومحفوظة في الذاكرة الوطنية الرياضية".

كما أكد الوزير بأن "القيم النبيلة والمبادئ السامية التي تحلى بها أعضاء فريق جبهة التحرير الوطني ستسترشد بها الناشئة في حب الوطن والتضحية من أجله ورفع رايته عاليا في المحافل الدولية".

ولفت أيضا إلى أن كرة القدم "كانت سفيرة للجزائر لتبليغ رسالتها السامية واسماع صوتها في المحافل الدولية عبر فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم".

ودعا الوزير بمناسبة تنظيم هذه الندوة التي احتضنها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، الاجيال الحالية الى ان "تسترشد بالمضامين الفكرية الوطنية التي أسست لمشروع حضاري أرست دعائمه مؤسسات الثورة الجزائرية العسكرية والسياسية والثقافية والرياضية والاجتماعية".

وجدد في ذات الوقت الدعوة الى "التكفل الأنجع بجهود توثيق وكتابة تاريخ فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم والحفاظ عليه ونقله الى الأجيال من خلال انجاز دراسات وابحاث رصينة".

وفي رده على سؤال صحفي، على هامش الندوة، حول جمع الشهادات الحية من قبل المجاهدين، قال السيد زيتوني أن جميع المؤسسات التابعة للوزارة "مزودة بقاعات مخصصة لتسجيل الشهادات الحية إلى جانب جمع كل الوثائق الخاصة بالثورة التحريرية وذلك بهدف توفير المادة التاريخية التي تستغل من قبل المؤرخين والباحثين في مجال التاريخ".

وبخصوص المستجدات الحاصلة في نشاط اللجان المشتركة بين الجزائر وفرنسا حول الملفات المتعلقة باسترجاع الأرشيف الوطني وجماجم الشهداء والمفقودين وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الجنوب، أقر الوزير بتسجيل "تماطل من قبل الطرف الفرنسي وغياب إرادة حقيقية لتسوية هذه الملفات".

للإشارة، فقد تمحورت تدخلات المشاركين في هذه الندوة حول تاريخ تشكيل فريق جبهة التحرير الوطني ومساهمته في تدويل القضية الوطنية.

آخر تعديل على الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 15:12
كلـمات مفتـاحيــة :
زيتوني يبرز مساهمة فريق جبهة التحرير في التعريف بالقضية الوطنية
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 15:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.24

الفاف: مراقبة 240 لاعبا واكتشاف حالتين إيجابيتين عند الهواة

19.10.24

سياحة طبية: ميلاد جمعية افريقية بالجزائر

19.10.24

محروقات: مراجعة القانون تتطلب المنهجية و التوقيت المناسبين

19.10.24

كرة الريشة / دورة دولية مفتوحة بالجزائر: انطلاق المنافسة بقاعة عين طاية

19.10.24

زيتوني يبرز مساهمة فريق جبهة التحرير في التعريف بالقضية الوطنية

19.10.24

الوزير الأول يعزي عائلة الفقيد علي فضيل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

تدعيم بلديات الوطن بـ 6 آلاف حافلة للنقل المدرسي خلال السنوات الثلاث المقبلة

19.10.21

الدالية: الشروع في إيداع ملفات توظيف 1.722 أستاذا لمختلف مدارس القطاع