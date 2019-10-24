فوز الفارس يانيس شاطر بالاختبار الأول للمسابقة الدولية نجمة واحدة

البليدة - فاز الفارس الجزائري، يانيس شاطر، بالاختبار الأول للمسابقة الدولية للقفز على الحواجز نجمة واحدة التي افتتحت يوم الخميس بنادي "الآسياندا" للفروسية ببلدية بني تامو بالبليدة .

و احتل المركزين الثاني و الثالث على التوالي كل من الفارسين الجزائريين مصباح فهد و مصراتي محمد في الاختبار الأول الذي جرى في الفترة الصباحية على حواجز يبلغ علوها 110 سنتيمتر بمشاركة 37 فارسا من بينهم ستة فرسان من ليبيا .

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و تشمل هذه المسابقة الدولية التي تندرج في إطار المخطط السنوي لأنشطة /الاتحادية ، 12 اختبارا ستجري على مدى ثلاثة أيام لتختتم بالجائزة الكبرى لمدينة البليدة، وفقا لما ذكره لوأج المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للفروسية، بن صغير اليامين .

و يشارك في هذه التظاهرة الرياضية 120 فارسا و فارسة من بينهم 20 فارسا اجنبيا (السينغال ، ليبيا ، تونس ، أوكرانيا ...) في فئة الأصاغر و الأواسط و الأكابر حيث سيتنافسون على عدة اختبارات للقفز على حواجز يتراوح علوها ما بين 110 سنتمتر إلى 130 سنتمتر على أحصنة يبلغ عمرها ستة سنوات أو أكثر.

و تعد هذه المنافسة الرياضية أول مسابقة دولية تجرى بنادي "الآسياندا" للفروسية بمشاركة حكام جزائريين و أجانب ، وفق ما أكده رئيس التنظيم في المسابقة الدولية للقفز على الحواجز ،إبراهيم رحماني محمد الهادي، الذي أشار إلى أنها ستسمح للمتنافسين بالمشاركة في تظاهرات خارج الوطن.