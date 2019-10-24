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فوز الفارس يانيس شاطر بالاختبار الأول للمسابقة الدولية نجمة واحدة

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 14:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
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البليدة - فاز الفارس الجزائري، يانيس شاطر، بالاختبار الأول للمسابقة الدولية للقفز على الحواجز نجمة واحدة التي افتتحت يوم الخميس بنادي "الآسياندا" للفروسية ببلدية بني تامو بالبليدة .

  و احتل المركزين الثاني و الثالث على التوالي كل من الفارسين الجزائريين مصباح فهد و مصراتي محمد في الاختبار الأول الذي جرى في الفترة الصباحية على حواجز يبلغ علوها 110 سنتيمتر بمشاركة 37 فارسا من بينهم ستة فرسان من ليبيا .

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  و تشمل هذه المسابقة الدولية التي تندرج في إطار المخطط السنوي لأنشطة /الاتحادية ، 12 اختبارا ستجري على مدى ثلاثة أيام لتختتم بالجائزة الكبرى لمدينة البليدة، وفقا لما ذكره لوأج المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للفروسية، بن صغير اليامين .

  و يشارك في هذه التظاهرة الرياضية 120 فارسا و فارسة من بينهم 20 فارسا اجنبيا (السينغال ، ليبيا ، تونس ، أوكرانيا ...) في فئة الأصاغر و الأواسط و الأكابر حيث سيتنافسون على عدة اختبارات للقفز على حواجز يتراوح علوها ما بين 110 سنتمتر إلى 130 سنتمتر على أحصنة يبلغ عمرها ستة سنوات أو أكثر.

  و تعد هذه المنافسة الرياضية أول مسابقة دولية تجرى بنادي "الآسياندا" للفروسية بمشاركة حكام جزائريين و أجانب ، وفق ما أكده رئيس التنظيم في المسابقة الدولية للقفز على الحواجز ،إبراهيم رحماني محمد الهادي، الذي أشار إلى أنها ستسمح للمتنافسين بالمشاركة في تظاهرات خارج الوطن.

آخر تعديل على الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 14:43
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فوز الفارس يانيس شاطر بالاختبار الأول للمسابقة الدولية نجمة واحدة
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 14:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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