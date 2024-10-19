ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يستقر في المركز ال 38 في تصنيف شهر اكتوبر 2019 

وكان المنتخب الوطني الجزائر حامل اللقب الافريقي 2019 ، قد احتل نفس المركز في ترتيب الشهر المنصرم الذي ارتقى فيه بمركزين اثنين مقارنة بشهر أغسطس الماضي .
ومعلوم ،أن المنتخب الوطني يوجد حاليا في احسن احواله بعد الفوز المعنوي الهام على منتخب كولومبيا (3-0)، في المقابلة الودية التي جرت يوم 16 اكتوبر الجاري بمدينة ليل الفرنسية .
وعلى الصعيد الافريقي احتفظت كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي على مركزها الرابع حلف كل من السنغال (المركز ال20) و تونس المركز ال(29) و نيجيريا (المركز ال35 ).
وكان المنتخب الوطني قد حقق قفزة عملاقة في تصنيف الفيفا لشهر يوليو المنصرم بعد تتويجه باللقب بلقبه القاري 2019 بمصر .
اما منافسو "الخضر " في تصفيات كاس امم افريقيا 2012 بالكاميرون(المجموعة الثامنة)، احتفظ منتخب زامبيا على المركز ال81 ، فيما ارتقى منتخب بوتسوانا بمركزين ليحتل المرتبة ال146 مثله مثل منتخب زيمبابوي الذي صعد بمركز واحد (المرتبة ال117) .
وعلى مستوى صدارة الترتيب الدولي ، يبقى الاستقرار سيد الموقف بالنسبة للمنتخبات الاربعة الاولى ، بلجيكا و فرنسا و البرازيل و انجلترا .
وفيما يلي ترتيب المنتخبات الخمسة الاولى :
1- بلجيكا 1755 نقطة
2- فرنسا 1726
3- البرازيل 1715
4- انجلترا 1651
5- الاوروغواي 1642
ترتيب المنتخبات الافريقية :
1-- السنيغال 1546 المركز ال20
2-- تونس 1495 المركز ال29
3-- نيجيريا 1481 المركز ال35
4-- الجزائر 1469 المركز ال38
5-- المغرب 1457 المركز ال42
6-- مصر 1433 المركز ال49
7-- غانا ا 1426 المركز ال51
8-- الكاميرون 1409 المركز ال52
9-- الكونغو الديمقراطية 1399 المركز ال54
10-- الكوت ديفوار 1392 المركز ال56 .