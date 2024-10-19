Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يستقر في المركز ال 38 في تصنيف شهر اكتوبر 2019 

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 13:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يستقر في المركز ال 38 في تصنيف شهر اكتوبر 2019 

زيوريخ - حافظ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على مركزه  ال38 عالميا ، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الصادر يوم الخميس.

وكان المنتخب الوطني الجزائر حامل اللقب الافريقي 2019 ، قد احتل نفس المركز في ترتيب الشهر المنصرم الذي ارتقى فيه بمركزين اثنين مقارنة بشهر أغسطس الماضي .

ومعلوم ،أن المنتخب الوطني يوجد حاليا في احسن احواله بعد الفوز المعنوي الهام على منتخب كولومبيا (3-0)، في المقابلة الودية التي جرت يوم 16 اكتوبر الجاري  بمدينة ليل الفرنسية .

وعلى الصعيد الافريقي احتفظت كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي على مركزها الرابع حلف كل من السنغال (المركز ال20) و تونس المركز ال(29)  و نيجيريا (المركز ال35 ).

وكان المنتخب الوطني قد حقق قفزة عملاقة في تصنيف الفيفا لشهر يوليو المنصرم بعد تتويجه باللقب بلقبه القاري 2019 بمصر .

اما منافسو "الخضر " في تصفيات كاس امم افريقيا 2012 بالكاميرون(المجموعة الثامنة)، احتفظ منتخب زامبيا على المركز ال81 ، فيما ارتقى منتخب  بوتسوانا بمركزين ليحتل المرتبة ال146 مثله مثل منتخب زيمبابوي الذي صعد بمركز واحد (المرتبة ال117)  .

وعلى مستوى صدارة الترتيب الدولي ، يبقى الاستقرار سيد الموقف بالنسبة للمنتخبات الاربعة الاولى ، بلجيكا و فرنسا و البرازيل و انجلترا .

وفيما يلي ترتيب المنتخبات الخمسة الاولى :

   1- بلجيكا 1755 نقطة

   2- فرنسا 1726

   3- البرازيل 1715

   4- انجلترا 1651

   5- الاوروغواي 1642

 ترتيب المنتخبات الافريقية :

1--  السنيغال 1546               المركز ال20

2-- تونس 1495                   المركز ال29

3--  نيجيريا 1481                 المركز ال35

4-- الجزائر 1469                 المركز ال38

5-- المغرب 1457                  المركز ال42

6--  مصر 1433                   المركز ال49

7-- غانا ا 1426                    المركز ال51

8-- الكاميرون 1409               المركز ال52

9-- الكونغو الديمقراطية 1399   المركز ال54 

10--  الكوت ديفوار 1392      المركز ال56 .

   

آخر تعديل على الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 13:51
كلـمات مفتـاحيــة :
ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يستقر في المركز ال 38 في تصنيف شهر اكتوبر 2019 
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 13:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.24

المجلس الأعلى للقضاء: المصادقة على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين

19.10.24

توقيف تاجري مخدرات بالبليدة

19.10.24

ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يستقر في المركز ال 38 في تصنيف شهر اكتوبر 2019 

19.10.24

الرابطة الأولى لكرة القدم: عقدة ملعب 24 فبراير تطارد اتحاد بلعباس

19.10.24

القمة الأولى روسيا-إفريقيا: إفريقيا تصبو إلى دور ريادي لضمان اندماجها في المبادلات…

19.10.24

مشروع الحركة السنوية للقضاء يمس 2998 قاضيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

وزير الداخلية: "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

تدعيم بلديات الوطن بـ 6 آلاف حافلة للنقل المدرسي خلال السنوات الثلاث المقبلة

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا