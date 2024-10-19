ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يستقر في المركز ال 38 في تصنيف شهر اكتوبر 2019 

زيوريخ - حافظ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على مركزه ال38 عالميا ، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الصادر يوم الخميس.

وكان المنتخب الوطني الجزائر حامل اللقب الافريقي 2019 ، قد احتل نفس المركز في ترتيب الشهر المنصرم الذي ارتقى فيه بمركزين اثنين مقارنة بشهر أغسطس الماضي .

ومعلوم ،أن المنتخب الوطني يوجد حاليا في احسن احواله بعد الفوز المعنوي الهام على منتخب كولومبيا (3-0)، في المقابلة الودية التي جرت يوم 16 اكتوبر الجاري بمدينة ليل الفرنسية .

وعلى الصعيد الافريقي احتفظت كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي على مركزها الرابع حلف كل من السنغال (المركز ال20) و تونس المركز ال(29) و نيجيريا (المركز ال35 ).

وكان المنتخب الوطني قد حقق قفزة عملاقة في تصنيف الفيفا لشهر يوليو المنصرم بعد تتويجه باللقب بلقبه القاري 2019 بمصر .

اما منافسو "الخضر " في تصفيات كاس امم افريقيا 2012 بالكاميرون(المجموعة الثامنة)، احتفظ منتخب زامبيا على المركز ال81 ، فيما ارتقى منتخب بوتسوانا بمركزين ليحتل المرتبة ال146 مثله مثل منتخب زيمبابوي الذي صعد بمركز واحد (المرتبة ال117) .

وعلى مستوى صدارة الترتيب الدولي ، يبقى الاستقرار سيد الموقف بالنسبة للمنتخبات الاربعة الاولى ، بلجيكا و فرنسا و البرازيل و انجلترا .

وفيما يلي ترتيب المنتخبات الخمسة الاولى :

1- بلجيكا 1755 نقطة

2- فرنسا 1726

3- البرازيل 1715

4- انجلترا 1651

5- الاوروغواي 1642

ترتيب المنتخبات الافريقية :

1-- السنيغال 1546 المركز ال20

2-- تونس 1495 المركز ال29

3-- نيجيريا 1481 المركز ال35

4-- الجزائر 1469 المركز ال38

5-- المغرب 1457 المركز ال42

6-- مصر 1433 المركز ال49

7-- غانا ا 1426 المركز ال51

8-- الكاميرون 1409 المركز ال52

9-- الكونغو الديمقراطية 1399 المركز ال54

10-- الكوت ديفوار 1392 المركز ال56 .