الرابطة الأولى لكرة القدم: عقدة ملعب 24 فبراير تطارد اتحاد بلعباس

وهران-أخفق فريق اتحاد بلعباس في تجاوز ''العقدة'' التي تطارده على ميدانه عندما انهزم مساء أمس الأربعاء أمام ضيفه شباب بلوزداد بهدف نظيف برسم الجولة الثامنة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

ولم تتمكن كتيبة المدرب عبد القادر يعيش, العائدة بانتصارين متتالين من خرجتيها السابقتين إلى كل من بسكرة والشلف, من تحقيق أي فوز داخل الديار في مجموع المقابلات الثلاث التي أجرتها بملعب 24 فبراير بسيدي بلعباس حيث حصلت خلالها على نقطة واحدة من أصل تسع ممكنة.

ويؤشر هذا المشوار إلى احتمال تكرار تجربة الفريق الموسم الفارط لما اكتفى بجمع 23 نقطة من أصل 42 ممكنة في 14 مقابلة لعبها بميدانه (6 انتصارات, 5 تعادلات و3 هزائم), وهو ما كاد يكلفه السقوط إلى الرابطة الثانية.

لكن المدرب يعيش, الذي أشرف أمس على المباراة الرابعة له على رأس العارضة الفنية لأبناء ''المكرة", يرفض وصف ما يلاحق فريقه بميدانه بالعقدة, معتبرا أن لاعبيه "عليهم أن لا يخجلوا من خسارتهم أمام شباب بلوزداد", الذي يتصدر رفقة مولودية الجزائر ترتيب الرابطة الأولى.

وأضاف في هذا السياق : "أهنئ عناصري على المردود الجيد الذي قدموه في هذه المباراة, سيما في المرحلة الثانية, ولكنهم اصطدموا بدفاع قوي . كنا نستحق التعادل على الأقل, ولكن نقطة ضعفنا تبقى في الكرات الثابتة التي غالبا ما نتلقى منها أهدافا, مثلما كان الحال هذه المرة أيضا".

وفضلا عن هذا العامل, أرجع التقني العاصمي الخسارة كذلك إلى "البرمجة المتذبذبة" لمباريات البطولة والتي حتمت من جديد على الاتحاد راحة إجبارية لمدة 18 يوما يصعب إثرها على اللاعبين الاحتفاظ بلياقتهم التنافسية, خلافا للمنافس الذي أجرى مباراة متأخرة منذ أيام, على حد تعبيره.

ووعد عبد القادر يعيش في الأخير بتدارك الوضع في الجولات المقبلة, سيما وأن لاعبيه "يجتهدون كثيرا في التدريبات لإعطاء أفضل ما لديهم في المقابلات الرسمية", مثلما قال.