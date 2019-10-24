الشباب والمولودية يواصلان العزف المنفرد في الريادة

الجزائر- يواصل شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، للأسبوع الثاني، المحافظة على الريادة المشتركة للترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بفضل فوزهما اليوم الأربعاء، على اتحاد بلعباس (1-0) ونصر حسين داي (3-0)، تواليا، في إطار مباريات الجولة الثامنة .

كسبت تشكيلة المولودية، الداربي العاصمي بثلاثية نظيفة ضد نصر حسين داي (3-0). فبعد بداية لقاء متكافئ، تحكّم أشبال المدرب كازوني -الغائب عن دكّة الاحتياط بسبب العقوبة- في زمام الأمور رويدا رويدا، سيما بعد خروج اضطراري لثنائي النصرية، الهداف زردوم و الظهير الأيمن خدير، بسبب الإصابة. حيث استغل أصحاب الأرض هذه الفرصة للتقدم في النتيجة في آخر لحظات الشوط الأول عبر درارجة (د 45+3) من ركلة الجزاء. ومع انطلاق المرحلة الثانية، أطبق زملاء الحارس شعّال، سيطرتهم على مجريات اللعب عبر صنع جملة من الفرص الخطيرة، جسّد من خلالها هدفين بواسطة بن دبكة (د 53) و البديل بن علجية (د 85). ليرسم "العميد" النقاط الثلاث التي تبقيه في الريادة (د 17) بمعية شباب بلوزداد ولقاء منقوص. بالمقابل تدحرج أشبال المدرب ارزقي رمّان إلى الصف الـ11 (7 ن) رفقة خمسة أندية.

وعاد شباب بلوزداد بفوز مهم من ملعب اتحاد بلعباس (1-0)، بفضل رأسية المدافع بوشار (د 18)، ليحافظ أبماء "لعقيبة" على كرسي الصدارة (17 ن) بالشراكة مع المولودية وبلقاء متأخر، في حين تجمد رصيد اتحاد بلعباس عند النقطة السابعة في الصف الـ11.

وحقق اتحاد الجزائر فوزا ثقيلا على ضيفه أهلي برج بوعريريج (3-0)، تجسد خلال آخر عشر دقائق من اللقاء.

حيث انتظر أشبال المدرب دزيري إلى غاية الدقيقة (82)، من أجل حل الوضعية بهدف المخضرم ربيع مفتاح من ضربة جزاء. لتنفتح شهية المحليين بتوقيع هدفين عبر بن شاعة (د 88) و بن خليفة (د 90+1).

فوز ثمين لأصحاب الزي الأحمر والأسود يسمح لهم بالتنفس قليلا في ظل الأزمة الإدارية والمالية التي يتخبط فيها الفريق وسيما إثر خصم الرابطة المحترفة لثلاث نقاط من رصيده.

وهو ما يضع الاتحاد في الصف الـ11 (7 ن). في حين يبقى "البرايجية" عند المركز السابع (9 ن).

من جانبه، افتك نادي بارادو ثاني انتصار له هذا الموسم، عندما أطاح بمضيفه مولودية وهران (1-0)، بفضل هدّافه غُراب (د 83). ليصعد شبان "الأكاديمية" إلى الصف الـ11 (7 ن) مع كوكبة من الفرق. بينما تجمد رصيد فريق "الحمراوة" عند النقطة العاشرة (الصف الرابع) ولقاء متأخر.

كما تمكن أولمبي الشلف من تحقيق عملية جيدة بميدان وفاق سطيف، بفوزه (1-0) من هدف فتح الله الطاهر (د 17). لينجح "الشلفاوة" في نيل الانتصار الثاني منذ انطلاق الموسم والثاني تواليا. والذي يضعهم في الصف الـ11 (7 ن)، في نفس المرتبة مع "السطايفية" الذين يواصلون الغرق في دوامة المشاكل.

واستفاق شباب قسنطينة بأرضه وأمام جمهوره، بفوزه على شبيبة القبائل (3-1)، بواسطة ثلاثية العمري (د 48)، زعلاني (د 59) وبدبودة (د 74). في حين قلّص بن سايح (د 72) النتيجة للزوار. وبهذا يرتقي فريق "السنافر" إلى المركز الخامس (د 11 ن)، أما الشبيبة التي تعرضت للهزيمة الثانية تواليا، تراجعت للمرتبة السادسة (10 ن).

وفي ملعبه فرض فريق شبيبة الساورة منطقه على نجم مقرة بثلاثية دون رد (3-0)، تداول على توقيعها كل من خوالد (د 30)، زايدي (د 45) ومعمري (د 64). ليلتحق "النسور" بمنصة التتويج من بوابة الصف الثالث (13 ن)، مع مُقابلتين متأخرتين.

أما الصّاعد الجديد فيتواجد في الصف العاشر بمفرده (8 ن).

وعند افتتاح هذه الجولة، تغلب نادي جمعية عين مليلة على اتحاد بسكرة بنتيجة 3-0.

وقد سُجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول من طرف ديب (د 17 و 27) و طيايبة (د 31) للمحليين.

بعد هذا الفوز، يرتقي نادي عين مليلة مؤقتا للمركز الرابع بمجموع 11 نقطة من 8 مباريات مع شباب قسنطينة، بينما تدحرج اتحاد بسكرة نحو المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 8 مباريات.