البطولة الوطنية العسكرية للتايكوندو: الناحية العسكرية الرابعة تفوز باللقب 

ورقلة - حققت الناحية العسكرية الرابعة ( ن ع 4) المركز الأول حسب الفرق في البطولة الوطنية العسكرية للتايكوندو التي اختتمت منافساتها مساء اليوم الأربعاء بالمركب الرياضي العسكري الجهوي بالناحية العسكرية الرابعة (ن-ع-4) ورقلة.

وعاد المركز الثاني إلى قيادة الحرس الجمهوري متبوعة على التوالي بالناحية العسكرية الأولى و الناحية العسكرية الخامسة في المركز الثالث.

وحقق رياضيو الناحية العسكرية الرابعة نتائج متميزة في منافسات الفردي بفضل الميداليات الثلاثة التي تم إحرازها في أصناف أقل من 54 كغ و أقل من 58 كغ و أقل من 68 كغ، من مجموع الثماني نهائيات ضمن هذه البطولة.

وفي منافسات البومسي، نال ناصير مرداسي ( ن ع 2) المرتبة الأولى، متقدما على أيمن بادي (ن ع 4) ومحمد غويلة (ن ع 1) .

وعند الإناث، تألقت ممثلات المدرسة التطبيقية لجند البحرية (ن ع 5) حيث حصدن كل الميداليات في صنف الأقل من 62 كغ.

وحققت المركز الأول أصالة توزالة، في حين عاد المركز الثاني لنادية سدي متبوعة بكل من نعيمة بلعلية وإلهام كتفي في المركز الثالث.

أما بالنسبة لصنف أقل من 73 كغ، فقد عادت المرتبة الأولى إلى خديجة دريحي ( ن ع 1)، متبوعة ب برانية جحمون (المدرسة التطبيقية لجند البحرية / ن ع 5) في المرتبة الثانية تليها كهينة قراش ( ن ع 5 ) وإيناس فني (المدرسة التطبيقية لجند البحرية / ن ع 5).

وأشرف على اختتام هذا الموعد الرياضي نيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة القائد الجوي لذات الناحية العميد براهيمي إبراهيم الذي نوه بالمناسبة بالمجهود الذي بذل من أجل إنجاح هذه البطولة الوطنية.

وعرفت منافسات هذه البطولة التي احتضنها المركب الرياضي الجهوي العسكري للناحية العسكرية الرابعة بورقلة مشاركة أكثر من 120 رياضي من كلا الجنسين يتوزعون على 18 فريقا يمثلون مختلف النواحي العسكرية والقيادات والمدارس التابعة للجيش الوطني الشعبي، حسب المنظمين.

وشملت هذه البطولة مختلف الأصناف من أقل من 54 كغ إلى أزيد من 87 كغ والبومسي، بالإضافة إلى صنفي أقل من 62 كغ و أكثر من 73 بالنسبة للإناث، مثلما تمت الإشارة إليه.