نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم ال 47 :  قيادة الناحية العسكرية الاولى - قيادة الدرك الوطني يوم الخميس  ببن عكنون (الجزائر)

واوضح نفس المصدر "تحت اشراف السيد الفريق نائب وزارة الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي ،سيحتضن مركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية العسكرية "الشهيد بوجريو مسعود" ببن عكنون بالجزائر العاصمة ، يوم غد الخميس 24 اكتوبر 2019 ، ابتداء من الساعة الواحدة و النصف زولا، نهائي الطبعة السابعة و الاربعين لكاس الجزائر العسكرية لكرة القدم، و الذي سيجمع فريقي قيادة الناحية العسكرية الاولى و قيادة الدرك الوطني"
وحسب نفس المصدر فان هذه المباراة ستكون" فرصة لإظهار القدرات العالية و المستوى التحضيري الذى وصلت اليه الفرق الرياضية العسكرية، و التي حققت نتائج جيدة و شرفت الجزائر و الجيش الوطني الشعبي في المحافل الوطنية و الدولية على غرار النجاحات المحققة سنتي 2011 و 2015 بالبرازيل و كوريا الجنوبية، و كذا سنة 2017 بسلطنة عمان، و حاليا خلال الالعاب العسكرية السابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية بيوهان بالصين، اين تأهل الفريق الوطني للدور نصف النهائي عن جدارة و استحقاق، في ظل الدعم الدائم و المستمر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي دأبت على توفير جميع الامكانيات المادية و البشرية ووسائل التدريب و الاسترجاع ذات المقاييس الدولية"
جدير ذكره ان فريق الناحية العسكرية الاولى هو حامل كاس الطبعة 46 للكاس العسكرية لكرة القدم عقب فوزه على مدرسة تقنيات المعتمدية بالبليدة بنتيجة 5-0 في النهائي الذى جرى في الفاتح مايو 2018 بملعب 5 جويلية (الجزائر).