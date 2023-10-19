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نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم ال 47 :  قيادة الناحية العسكرية الاولى - قيادة الدرك الوطني يوم الخميس  ببن عكنون (الجزائر)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

الجزائر - تقام يوم غد الخميس على الساعة الواحدة و النصف زوالا بمركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد "بوجريو مسعود" ببن عكنون  الطبعة السابعة و الاربعين لنهائي كاس الجزائر العسكرية لكرة القدم و الذي سيجمع فريقي  قيادة الناحية العسكرية الاولى و قيادة الدرك الوطني، حسبما ما اعلنه اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح نفس المصدر "تحت اشراف السيد الفريق نائب وزارة الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي ،سيحتضن مركز تجمع  و تحضير الفرق الرياضية العسكرية "الشهيد بوجريو مسعود" ببن عكنون بالجزائر العاصمة ، يوم غد الخميس  24 اكتوبر 2019 ، ابتداء من الساعة الواحدة و النصف زولا، نهائي الطبعة السابعة و الاربعين لكاس الجزائر العسكرية لكرة القدم، و الذي سيجمع فريقي قيادة الناحية العسكرية الاولى و قيادة الدرك الوطني"

وحسب نفس المصدر فان هذه المباراة ستكون" فرصة لإظهار القدرات العالية و المستوى التحضيري الذى وصلت اليه الفرق الرياضية العسكرية، و التي حققت نتائج جيدة و شرفت الجزائر و الجيش الوطني الشعبي في المحافل الوطنية و الدولية على غرار النجاحات المحققة سنتي  2011 و 2015 بالبرازيل  و كوريا الجنوبية، و كذا سنة 2017 بسلطنة عمان، و حاليا خلال الالعاب العسكرية السابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية بيوهان بالصين، اين تأهل الفريق الوطني للدور نصف النهائي عن جدارة و استحقاق، في ظل الدعم الدائم و المستمر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي دأبت على توفير جميع الامكانيات المادية و البشرية ووسائل التدريب و الاسترجاع ذات المقاييس الدولية"

جدير ذكره ان فريق الناحية العسكرية الاولى هو حامل كاس الطبعة 46 للكاس العسكرية  لكرة القدم عقب فوزه على مدرسة تقنيات المعتمدية بالبليدة  بنتيجة 5-0 في النهائي الذى جرى في الفاتح مايو 2018 بملعب 5 جويلية (الجزائر).

كلـمات مفتـاحيــة :
نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم ال 47 :  قيادة الناحية العسكرية الاولى - قيادة الدرك الوطني يوم الخميس  ببن عكنون (الجزائر)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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