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الرابطة الأولى (الجولة الثامنة): فوز عريض لجمعية عين مليلة على اتحاد بسكرة (3-0)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 17:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
الرابطة الأولى (الجولة الثامنة): فوز عريض لجمعية عين مليلة على اتحاد بسكرة (3-0)

الجزائر - تغلب نادي جمعية عين مليلة على اتحاد بسكرة بنتيجة 3-0 (الشوط الأول : 3-0) اليوم الأربعاء بعين مليلة في افتتاح الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسُجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول من طرف الديب (د 17 و 27) و طيايبة (د 31) للمحليين.

بعد هذا الفوز، يرتقي نادي عين مليلة مؤقتا للمركز الثالث بمجموع 11 نقطة من 8 مباريات، بينما يبقى اتحاد بسكرة في المركز السابع برصيد 9 نقاط من 8 مباريات.

وتجري لاحقا بقية مباريات هذه الجولة.

 

       نتيجة جزئية:

جمعية عين مليلة - اتحاد بسكرة             3-0 

 

       برنامج المباريات المتبقية:

مولودية الجزائر - نصر حسين داي  (00ر17 سا)

اتحاد الجزائر - أهلي برج بوعريريج (00ر17 سا)

مولودية وهران - نادي بارادو (00ر18 سا)

وفاق سطيف - أولمبي الشلف (00ر18 سا)

اتحاد بلعباس - شباب بلوزداد (00ر18 سا)

شباب قسنطينة - شبيبة القبائل (45ر18 سا)

شبيبة الساورة - نجم مقرة (00ر19 سا)

 

 الترتيب                   نقاط   لعب

  1. شباب بلوزداد 14 6

--. مولودية الجزائر       14   6

  1. جمعية عين مليلة 11 8
  2. شبيبة الساورة 10 5

--. شبيبة القبائل           10   6

--. مولودية وهران        10   6

  1. أهلي برج بوعريريج 9 6

--. اتحاد بسكرة            9 

   8

  1. شباب قسنطينة 8 7

--. نجم مقرة               8      7

  1. اتحاد بلعباس 7 6

--. وفاق سطيف         7        7

--. نصر حسين داي     7       7

  1. اتحاد الجزائر 4 5

--. نادي بارادو          4        6

--. جمعية الشلف        4        6.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى (الجولة الثامنة): فوز عريض لجمعية عين مليلة على اتحاد بسكرة (3-0)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 17:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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