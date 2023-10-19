الرابطة الأولى (الجولة الثامنة): فوز عريض لجمعية عين مليلة على اتحاد بسكرة (3-0)

وسُجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول من طرف الديب (د 17 و 27) و طيايبة (د 31) للمحليين.
بعد هذا الفوز، يرتقي نادي عين مليلة مؤقتا للمركز الثالث بمجموع 11 نقطة من 8 مباريات، بينما يبقى اتحاد بسكرة في المركز السابع برصيد 9 نقاط من 8 مباريات.
وتجري لاحقا بقية مباريات هذه الجولة.
نتيجة جزئية:
جمعية عين مليلة - اتحاد بسكرة 3-0
برنامج المباريات المتبقية:
مولودية الجزائر - نصر حسين داي (00ر17 سا)
اتحاد الجزائر - أهلي برج بوعريريج (00ر17 سا)
مولودية وهران - نادي بارادو (00ر18 سا)
وفاق سطيف - أولمبي الشلف (00ر18 سا)
اتحاد بلعباس - شباب بلوزداد (00ر18 سا)
شباب قسنطينة - شبيبة القبائل (45ر18 سا)
شبيبة الساورة - نجم مقرة (00ر19 سا)
الترتيب نقاط لعب
- شباب بلوزداد 14 6
--. مولودية الجزائر 14 6
- جمعية عين مليلة 11 8
- شبيبة الساورة 10 5
--. شبيبة القبائل 10 6
--. مولودية وهران 10 6
- أهلي برج بوعريريج 9 6
--. اتحاد بسكرة 9
8
- شباب قسنطينة 8 7
--. نجم مقرة 8 7
- اتحاد بلعباس 7 6
--. وفاق سطيف 7 7
--. نصر حسين داي 7 7
- اتحاد الجزائر 4 5
--. نادي بارادو 4 6
--. جمعية الشلف 4 6.