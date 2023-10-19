الرابطة الأولى (الجولة الثامنة): فوز عريض لجمعية عين مليلة على اتحاد بسكرة (3-0)

الجزائر - تغلب نادي جمعية عين مليلة على اتحاد بسكرة بنتيجة 3-0 (الشوط الأول : 3-0) اليوم الأربعاء بعين مليلة في افتتاح الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسُجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول من طرف الديب (د 17 و 27) و طيايبة (د 31) للمحليين.

بعد هذا الفوز، يرتقي نادي عين مليلة مؤقتا للمركز الثالث بمجموع 11 نقطة من 8 مباريات، بينما يبقى اتحاد بسكرة في المركز السابع برصيد 9 نقاط من 8 مباريات.

وتجري لاحقا بقية مباريات هذه الجولة.

نتيجة جزئية:

جمعية عين مليلة - اتحاد بسكرة 3-0

برنامج المباريات المتبقية:

مولودية الجزائر - نصر حسين داي (00ر17 سا)

اتحاد الجزائر - أهلي برج بوعريريج (00ر17 سا)

مولودية وهران - نادي بارادو (00ر18 سا)

وفاق سطيف - أولمبي الشلف (00ر18 سا)

اتحاد بلعباس - شباب بلوزداد (00ر18 سا)

شباب قسنطينة - شبيبة القبائل (45ر18 سا)

شبيبة الساورة - نجم مقرة (00ر19 سا)

الترتيب نقاط لعب

شباب بلوزداد 14 6

--. مولودية الجزائر 14 6

جمعية عين مليلة 11 8 شبيبة الساورة 10 5

--. شبيبة القبائل 10 6

--. مولودية وهران 10 6

أهلي برج بوعريريج 9 6

--. اتحاد بسكرة 9

8

شباب قسنطينة 8 7

--. نجم مقرة 8 7

اتحاد بلعباس 7 6

--. وفاق سطيف 7 7

--. نصر حسين داي 7 7

اتحاد الجزائر 4 5

--. نادي بارادو 4 6

--. جمعية الشلف 4 6.