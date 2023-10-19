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ملاكمة- الالعاب العالمية العسكرية: تأهل عبدلي ( 64 كلغ) إلى نصف النهائي وإقصاء حماني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 16:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

يوهان (الصين) - تأهل الملاكم الجزائري يحي عبد لي ( 64 كلغ) الى نصف نهائي الألعاب العالمية العسكرية بيوهان الصينية ، بينما اقصي مواطنه، سعيد حماني ( -91كلغ) اليوم الأربعاء في ربع نهائي المنافسة.

وتغلب بطل افريقيا العسكري، عبد لي على الصيني زانغ شانغ (4-1).

ويواجه ممثل الجزائر -الذي ضمن الميدالية البرونزية- في نصف النهائي الملاكم الاذربيجاني ، ألياف ساركان.

من جهته، انهزم ، سعيد حماني ، على يد الاوزبكستاني ، سيدرا كهيموف ماديار (5-0).

ويبقى عبدلي الجزائري الوحيد في المنافسة ، بعد اقصاء كل زملائه في الادوار الاولى وهم: محمد ياسين توارق (-49 كلغ)، آسامة مرجان (-56 كلغ) عبد الناصر لعريبي (-60 كلغ) وسعيد حماني (-91 كلغ).

وتشارك الجزائر في الالعاب العالمية العسكرية في سبعة اختصاصات هي : كرة القدم ، الملاكمة، الجيدو، العاب القوى، المصارعة  المشتركة، التايكواندو والخماسي العسكري.

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ملاكمة- الالعاب العالمية العسكرية: تأهل عبدلي ( 64 كلغ) إلى نصف النهائي وإقصاء حماني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 16:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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