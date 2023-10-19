دورة دولية مفتوحة بالجزائر لكرة الريشة: 120 مشارك من 25 بلدا

الجزائر - يشارك قرابة 120 لاعب في الدورة الدولية المفتوحة لكرة الريشة (بادمينتون) لفئتي الأكابر و الأواسط (فردي/ذكور-اناث) يمثلون 25 بلدا من بينهم الجزائر، من 24 الى 31 أكتوبر بالقاعة الرياضية لعين طاية (الجزائر العاصمة)، حسب ما علم اليوم الأربعاء من الاتحادية الجزائرية للرياضة.

وتجرى منافسات الاكابر من 24 الى 27 اكتوبر، تليها مباريات الأواسط من 28 الى 30 من نفس الشهر.

ويرتقب حضور 50 متنافسا عن فئة الاكابر، نصفهم سيدات، أما عند الأواسط فمن المنتظر قدوم قرابة 70 لاعبا مقسمين بين اناث وذكور. و تشارك الجزائر ب13 لاعبا منهم خمس سيدات عند الاكابر، اما عند الاواسط فسيمثل الالوان الوطنية 24 مشاركا نصفهم فتيات.

ويقود الفريق الوطني للأكابر الخبير الاسباني انطونيو مولينا اورتيغا، أما الأواسط فسيكونون تحت اشراف المدرب فاتح بطاهر.

وتهدف الاتحادية الجزائرية، من خلال تنظيم هذه الدورة، إلى "رفع عدد نقاط الرياضيين الجزائريين ومنه تحسين مركزهم العالمي لانتزاع تأشيرة أولمبياد طوكيو 2020".

وسبق لأكابر النخبة الوطنية ان شاركوا قبل ايام في دورة دولية مماثلة بمصر، تحصلوا خلالها على ميداليتين، واحدة ذهبية والاخرى برونزية، من نصيب، على التوالي مدال صبري ومعمري كسيلة (زوجي رجال) و كذا معمري كسيلة وليندة مازري (زوجي مختلط).