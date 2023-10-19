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تايكواندو/ الألعاب العسكرية العالمية: الجزائري تبيب هاني (فئة اقل من 74 كلغ) ينهي المنافسة في المركز السابع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 14:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

ووهان, (الصين)- احتل الجزائري تبيب محمد (فئة اقل من 74 كلغ), المركز السابع في دورة التايكواندو للطبعة السابعة من الألعاب العسكرية العالمية المتواصلة فعالياتها بمدينة ييوهان بالصين .    وبعد ان كان معفى من الدور الاول , انهزم تبيب في الدور ثمن النهائي امام منافسه الكوري بارك سانغوك بنتيجة (30-17) .

وفي المقابلة الاستدراكية من اجل الميدالية البرونزية , انهزم المصارع الجزائري امام المغربي خليل دوادي ب(22-23) , ليحتل هذا الاخير المركز الخامس بعد انهزامه امام الروسي نيكيتا كريفاشينكو ب(18-20) .

وعاد اللقب العالمي العسكري في فئة اقل من 74 كلغ,  للتونسي فراس  القطوسي , الفائز في المنازلة النهائية على الكوري سانغوك بنتيجة (13-8 ) , فيما عادت المداليتين البرونزيتين لكل من الروسي نيكيتا كريفانششنكو و الايراني باكشيكاتوري .

وستدخل بقية العناصر الجزائرية المدرجة في دورة التايكواندو , المنافسة يوم الخميس  و يتعلق الامر بكل  من يوسف خلف الله الذي سيواجه الكونغولي موشي سانت في الدور السادس عشر لفئة اقل من 58 كلغ و عطوي سعيدي الذي سيتحدى الاردني نجيب ابراهيم يوم الجمعة في فئة اقل (54 كلغ) .

آخر تعديل على الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 14:14
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تايكواندو/ الألعاب العسكرية العالمية: الجزائري تبيب هاني (فئة اقل من 74 كلغ) ينهي المنافسة في المركز السابع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 14:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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