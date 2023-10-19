كرة القدم داخل القاعة / تصفيات كأس افريقيا-2020 - الجزائر: "لسنا مرشحين أمام ليبيا"

الجزائر - اعتبر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة, نور الدين بن عمروش, أن فريقه ليس مرشحا أمام ليبيا, يوم السبت (سا00ر19) بالقاعة البيضوية (الجزائر) في اطار التصفيات المؤهلة الى كأس افريقيا للأمم 2020, مؤكدا أن "الخضر" سيلعبون رغم ذلك كل حظوظهم بنية التأهل.

وصرح بن عمروش لـ/واج على هامش الحصة التدريبية التي أجراها الفريق بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبي -محمد بوضياف- : "لا يجب التفكير بذهنية المنهزم. لكن رغم أننا لسنا مرشحين أمام ليبيا, إلا أننا سنقدم كل ما لدينا من أجل المرور".

ويعد الفريق الجزائري لكرة القدم داخل القاعة حديث العهد, مقارنة مع نظيره الليبي الذي يعد أكثر خبرة و من بين أحسن المنتخبات الافريقية في هذا الاختصاص.

صحيح أن المنتخب الجزائري يتكون من لاعبين موهوبين ينشطون في الخارج, غير أنهم لا يكونون فريقا متجانسا.

و تحسبا لمباراة السبت, استدعى الطاقم الفني المتكون من الثنائي نور الدين بن عمروش - عبد النور عداني 14 لاعبا, منهم 12 ينشطون بفرنسا. و أصيب لاعب مشعل بجاية, شمس الدين رمضان, في الفخذ حيث تبقى مشاركته غير مؤكدة أمام ليبيا.

ونوه المدرب الوطني ب"دعم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمديرية الفنية الوطنية اللتين ساعدتا الخضر في التطور بسرعة, مما يعطي تفاؤلا بهذا الفريق", ابتداء من مباراة السبت أمام المنتخب الليبي.

و أضاف: "سنخوض هذا الدور التصفوي دون أي ضغوطات. ما يحفزنا كذلك هو إجراء لقاء الاياب بمصر وليس في ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية هناك".

وتضم كأس افريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة أحسن ثمانية منتخبات في القارة, مقسمة الى مجموعتين من أربعة فرق.

وتسيطر مصر على المنافسة منذ انطلاقها, حيث كانت تحتل أحد المركزين الاولين خلال خمس طبعات.

وتوج "الفراعنة" بثلاثة ألقاب على التوالي, من بينها اثنين داخل الديار (1996, 2000) علاوة على نيلهم ميداليتين فضيتين في طبعتي 2008 و 2016, ليصبح المنتخب المصري الأكثر تتويجا باللقب القاري لكرة القدم داخل القاعة.

من جهته, ينتظر المغرب طبعة 2020 من كأس افريقيا بفارغ الصبر, كونه سينظمها على أرضه, حيث يطمح إلى تأكيد لقبه المحقق في 2016 على حساب مصر في النهائي (3-2).

وتعد كأس امم افريقيا مؤهلة الى كأس العالم 2020 المقررة من 12 سبتمبر الى 4 اكتوبر بليتوانيا, حيث ان القارة السمراء ستكون ممثلة بثلاثة منتخبات.