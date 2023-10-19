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الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الوطني العسكري يفوز على ايرلندا ب(3-0) ويبلغ الدور نصف النهائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الوطني العسكري يفوز على ايرلندا ب(3-0) ويبلغ الدور نصف النهائي

ووهان (الصين)- اقتطع المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم , تأشيرته  للدور نصف النهائي للألعاب العالمية العسكرية الجارية بمدية ووهان الصينية, عقب تفوقه يوم الاربعاء على منتخب ايرلاندا بنتيجة (3-0) نتيجة الشوط (1-0), لحساب الدور ربع النهائي من دورة كرة القدم .

وسجلت اهداف المنتخب الوطني العسكري من قبل اللاعب الايرلندي دورغان كراغ الذي سجل ضد مرماه في مستهل المقابلة (الثانية ال26 ), و اسامة قتال في الدقيقة ال(47) ثم الهدف الثالث الذي وقعه حسام الدين غشة في الدقيقة ( 90+1).

وانهى المنتخب الوطني الجزائري المقابلة بتسعة لاعبين بعد اجهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه  اسامة قتال في الدقيقة (ال83) و طرد وليد عوابدي في الدقيقة ال84 بعد  حصوله على بطاقتين صفراويين. من جهته تعرض اللاعب الايرلندي سيان كانو للطرد في الوقت بدل الضائع (الدقيقة ال90+1) .

اقرأ أيضا:     الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الجزائري يكتسح نظيره الأمريكي (8-0) ويتأهل لربع النهائي

وسبق للتشكيلتين الالتقاء في مرحلة المجموعات (المجموعات الاولى), حيث كان الفوز من نصيب المنتخب الجزائري بنتيجة (4-0) .

وفي مقابلة الدور نصف النهائي المقررة ليوم الجمعة , ستواجه "كتيبة" المدرب الوطني محمد بوطاجين المنتخب البحريني الفائز هو الآخر في الدور ربع النهائي على منتخب عمان  بنتيجة (1-0), فيما ستجمع مقابلة الدور نصف النهائي الاخرى بين منتخب كوريا الشمالية الذي ازاح من طريقه منتخب اليونان ب(1-0) ,و المنتخب القطري الذي تخطى نظيره المصري بنفس النتيجة .

وتقام المقابلة النهائية و الترتيبية من اجل الميدالية البرونزية يوم 27 اكتوبر الجاري .

 

-- نتائج الدور ربع النهائي :

 

-- الجزائر   - ايرلندا       (3-0)

الاهداف (دورغان كراغ (الثانية ال26) , اسامة قتال (الد47), حسام الدين غشة

(الد90+7) .

 

-- البحرين   - عمان     1-0)

-- الهدف : محمد محرففي (الد66)

 

-- كوريا الشمالية - اليونان   (1-0)

--الهدف: كيي تان (الد90)

 

-- قطر  - مصر     (1-0)

--الهدف ( سعود فرحان الشبيح (الد55) .

آخر تعديل على الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 14:14
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الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الوطني العسكري يفوز على ايرلندا ب(3-0) ويبلغ الدور نصف النهائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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