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كرة السلة على الكراسي: مشاركة محتشمة في المجمع الفني الوطني بالسويدانية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 12:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

 

الجزائر- عرف المجمع  الفني الوطني الخاص بكرة السلة على الكراسي الذى جرت اشغاله يوم أمس الثلاثاء بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية (الجزائر), مشاركة محتشمة, لم ترق الى مستوى  توقعات المنظمين لهذا الحدث, بالنظر الى أهمية مثل هاته المحطات التي تعبد الطريق لانطلاق الموسم الجديد.

وكان يفترض من هذه الندوة , المسطرة في البرنامج العام للاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة و المنظمة من قبل  مديرية التنظيم الرياضي على مستوى الاتحادية, ان تكون محطة لمعالجة و مناقشة عددا من النقاط المرتبطة مباشرة برياضة كرة السلة على الكراسي التي تعد الاختصاص الرياضي الابرز في الاتحادية.

ومن بين النقاط التي كانت مطروحة للنقاش والاثراء تلك المتعلقة بنظام المنافسة و التصنيفات و القوانين الفنية الجديدة التي طرأت على اللعبة و التنقيب عن المواهب و التكوين بكل ابعاده و رسكلة المدربين .

وعن هذه المحطة صرح المدير الفني الوطني المساعد مختار قواسمي ل"واج" : لقد نظمنا هذه الموعد  من اجل تحديد المشاكل التي تعيق تطور اللعبة و اقتراح الحلول الناجعة من اجل السير الحسن لهذه الرياضة و اهم من ذلك تحديد السبل الكفيلة بتطوير هذه الرياضة على المستوى الوطني ,لكننا تأسفنا للحضور المحتشم للفاعلين الذين كنا نتوسم فيهم الحضور من أجل اثراء النقاش " كما اضاف المتحدث بلهجة متحسرة .

واوضح ذات المتحدث ان هذا الاجتماع كان موجه في المقام الاول لمدربي الاندية و المدراء الفنيين على مستوى الولايات و الرابطات المنخرطة و المدربين المحليين و الحكام الوطنيون, المصنفون و ممثلين عن الاتحادية و جميع الكفاءات القادرة على تقديم الاضافة لهذه الرياضة , لكن للأسف الشديد اشغال الندوة عرفت حضور جدّ محتشم اقتصر على مشاركة 22 شخص فقط (...) هذه المشاركة لا تعكس الوزن الكبير لرياضة كرة السلة على الكراسي على مستوى الاتحادية ".

وستعطى اشارة انطلاق موسم كرة السلة على الكراسي نهاية شهر اكتوبر الجاري او بداية شهر نوفمبر المقبل على ابعد تقدير .

آخر تعديل على الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 14:15
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كرة السلة على الكراسي: مشاركة محتشمة في المجمع الفني الوطني بالسويدانية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 12:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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