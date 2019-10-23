رابطة وهران: برنامج مباريات الدور الجهوي الغربي الأول لكأس الجزائر لكرة القدم

منع العسكري من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد إحالته على الحياة المدنية (مشروع قانون) -

مشروع قانون المحروقات: تكريس مبدأ الأولوية لتلبية احتياجات السوق الوطنية -

مكافحة السرطان: وزير الصحة يؤكد على أهمية توفر المعطيات الحقيقية -

الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الوطني العسكري يفوز على ايرلندا ب(3-0) ويبلغ الدور نصف النهائي -

هدى فرعون تشارك في أشغال اللجنة التقنية للاتحاد الإفريقي حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال -

كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين بكل من عين الدفلى والمدية (وزارة الدفاع) -

رئاسيات 12 ديسمبر: عز الدين ميهوبي يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -

قمة روسيا-افريقيا الأولى: انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي بحضور السيد بن صالح -

رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان -

المخطط الوطني للتشجير: زيارات ارشادية وعمليات أبواب مفتوحة لفائدة الصحافة الوطنية -

جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف: إدراج تخصص جديد في ماستر الرياضيات -

الحملة الوطنية للتشجير: مجمع الهندسة الريفية يساهم بـ 1 مليون شجيرة -

اختتام مهرجان الشعر النسوي: دعوة إلى إنشاء وخلق مقتطفات من الشعر المغاربي -

أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني يقترحون بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات -

تخصيص 20 مليار دج لتجسيد مئات المشاريع التنموية عبر بلديات ولاية خنشلة -

العلاقات الجزائرية-المجرية: مصطفى بيراف يُقلد ميدالية الاستحقاق المجرية -

عدة هياكل تابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف توضع تحت تصرف اتحاديات ألعاب القوى -

السودان وجنوب السودان يوقعان اتفاقا بشأن الحدود بينهما -

قمة روسيا-افريقيا: مشاركة الجزائر تنم عن رغبتها في المضي قدما بمصالح افريقيا -