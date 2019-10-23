Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رابطة وهران: برنامج مباريات الدور الجهوي الغربي الأول لكأس الجزائر لكرة القدم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 12:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

 

وهران - برنامج مباريات الدور الجهوي الغربي الأول لكأس الجزائر لكرة القدم المقرر إجراؤها أيام الخميس و السبت والثلاثاء المقبلة.

 

الخميس:

غليزان : اتحاد سيدي خطاب - أمل زمورة (سا15)

 

السبت:

بن أحمد (وهران): مولودية حجاج - اتحاد شتوان (سا12)

// : ن. عين النويصي - جمعية المرسى (سا15)

أرزيو : وداد مزغران - هلال وهران (سا12)

// : اتحاد مستغانم - وفاق السانيا (سا15)

شعبة اللحم : أولمبي بن عدة - كوكب وهران (سا15)

تموشنت : شبيبة بن داود - ش. عين يوسف   (سا15)

مرسى الكبير: وفاق تلاغ - ساحل بني صاف (سا15)

 

الثلاثاء:

سيدي إبراهيم: اتحاد الكرمة - ن. سيدي يعقوب    (سا15)

حمام بوحجر : شباب تموشنت - ج. أولاد بوجمعة (سا15)

مرسى الكبير : ش. سيدي علي - شباب بن باديس (سا15)

الرمشي : أمل مغنية - اتحاد تموشنت (سا15).

كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة وهران: برنامج مباريات الدور الجهوي الغربي الأول لكأس الجزائر لكرة القدم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 12:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.23

تايكواندو/ الألعاب العسكرية العالمية: الجزائري تبيب هاني (فئة اقل من 74 كلغ) ينهي…

19.10.23

منع العسكري من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد إحالته على الحياة المدنية (مشروع قانون)

19.10.23

كرة القدم داخل القاعة / تصفيات كأس افريقيا-2020 - الجزائر: "لسنا مرشحين أمام ليبيا"

19.10.23

حمام يشارك في اجتماع لجنة الزراعة و التنمية الريفية للاتحاد الافريقي الخميس بأديسا أبابا

19.10.23

مؤسسات ناشئة: انطلاق دورة تكوينية لفائدة 400 شابا جامعيا (وزارة)

19.10.23

تيسمسيلت: انطلاق الورشة التحسيسية الأولى حول المرأة الريفية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

تدعيم بلديات الوطن بـ 6 آلاف حافلة للنقل المدرسي خلال السنوات الثلاث المقبلة

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

وزير الداخلية: "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار