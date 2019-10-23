رابطة وهران: برنامج مباريات الدور الجهوي الغربي الأول لكأس الجزائر لكرة القدم

الخميس:
غليزان : اتحاد سيدي خطاب - أمل زمورة (سا15)
السبت:
بن أحمد (وهران): مولودية حجاج - اتحاد شتوان (سا12)
// : ن. عين النويصي - جمعية المرسى (سا15)
أرزيو : وداد مزغران - هلال وهران (سا12)
// : اتحاد مستغانم - وفاق السانيا (سا15)
شعبة اللحم : أولمبي بن عدة - كوكب وهران (سا15)
تموشنت : شبيبة بن داود - ش. عين يوسف (سا15)
مرسى الكبير: وفاق تلاغ - ساحل بني صاف (سا15)
الثلاثاء:
سيدي إبراهيم: اتحاد الكرمة - ن. سيدي يعقوب (سا15)
حمام بوحجر : شباب تموشنت - ج. أولاد بوجمعة (سا15)
مرسى الكبير : ش. سيدي علي - شباب بن باديس (سا15)
الرمشي : أمل مغنية - اتحاد تموشنت (سا15).