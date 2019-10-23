العلاقات الجزائرية-المجرية: مصطفى بيراف يُقلد ميدالية الاستحقاق المجرية

الجزائر- قُلد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية, مصطفى بيراف, يوم الأربعاء بالجزائر, ميدالية الاستحقاق المجرية وهو تكريم "يأتي عرفانا لمساهمته في ترقية التبادلات بين الجزائر و المجر في مجال الرياضة".

و تسلم السيد بيراف الميدالية من طرف سفيرة المجر بالجزائر, السيدة هيلغا كاتالاين بريتز التي ابرزت بهذه المناسبة أن هذا التكريم جاء عرفانا لمساهمته في ترقية التبادلات بين المجر و الجزائر في مجال الرياضة.

و أشارت السفيرة أن "الرئيس بيراف فتح الطريق للعديد من المبادلات و لتربصات تدريب الرياضيين و لتشارك المعلومات بين محترفي الرياضة".

و أوضح رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية و رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الافريقية أن هيئته "ترغب في الاستفادة من التجربة المجرية في مجال الرياضة, لا سيما فيما يخص تحضير الرياضيين و التأطير التقني و كذا تنظيم التظاهرات الكبرى".

و تم التأسيس الفعلي للتعاون بين الجزائر و المجر في مجال الرياضية بموجب اتفاقية اطار وقعت بتاريخ 23 مارس 2018 من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية و نظيرتها المجرية و التي تخص عدة جوانب تحسبا للمواعيد الدولية القادمة.

و بموجب هذا الاتفاق, استفاد واحد و ستون رياضيا تابعين لعشر فدراليات رياضية, شهر اغسطس الفارط، من تجمع ببودابست (المجر) في اطار اطلاق مسار تحضير الرياضيين الشباب في مختلف التخصصات تحسبا للألعاب الأولمبية للشباب المرتقب تنظيمها بالعاصمة السنغالية (دكار).

كما تم خلال هذا الحفل اسداء ميدالية الاستحقاق المجري للسيد رشيد بن عيسى, وزير فلاحة سابق الذي "ساهم بشكل كبير في علاقات الصداقة و الروابط المهنية والاقتصادية بين البلدين".

و أشارت السيدة بريتز تقول "لقد عمل خلال سنوات على تعزيز التعاون بين البلدين, لا سيما في مجالات الفلاحة و الصناعة الغذائية و البيطرة. لقد دعم مشاريع مؤسساتية مهيكلة و فتح الأبواب للمزيد من علاقات التعاون بين شركات البلدين".