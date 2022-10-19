كاس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: المنتخب الجزائري يخوض مباراة ودية يوم غد الاربعاء أمام نادي مونبيلي الفرنسي

وسيخوض السباعي الجزائري مباراة تحضيرية ثانية أمام نادي نيم-عار و ذلك يوم الجمعة (سا 00ر17) بقاعة بارناس بنيم.
أما اللقاء الودي الثالث الذي أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، ضد نادي إيستر فلم يتم تأكيده بعد من الطرف الفرنسي.
وقبل ثلاثة اشهر عن موعد البطولة الافريقية لكرة اليد بتونس، كانت الاتحادية الجزائرية للعبة و بالتشاور مع المديرية الفنية، كشفت عن البرنامج التحضيري الذي انطلق بمدينة نيم (فرنسا) و الذي سيتواصل حتى يوم 27 أكتوبر.
وأوضح حبيب لعبان رئيس الاتحادية ما يلي:"في شهر ديسمبر سنشارك في دورتين ببولونيا و رومانيا على أن يكون التربص ما قبل التنافسي بالجزائر، مع إمكانية تنظيم دورة ودية في شهر يناير بالجزائر بحضور ثلاثة منتخبات متأهلة "للكان"، قصد السماح للاعبين بشحذ أسلحتهم".
وعقب عملية القرعة لكأس إفريقيا للأمم-2020 التي سحبت يوم السبت الماضي بتونس، وقعت الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المغرب و الكونغو و السنغال و زامبيا. و تتأهل المنتخبات الاربعة الأولى للدور ثمن النهائي.
وستجري النسخة ال 25 للبطولة الإفريقية التأهيلية لأولمبياد-2020 بطوكيو، من 16 إلى 26 يناير 2020 بتونس.
وتعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الألعاب الأولمبية إلى دورة 1996 بأطلنطا الأمريكية.