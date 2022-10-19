Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كاس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: المنتخب الجزائري يخوض مباراة ودية يوم غد الاربعاء أمام نادي مونبيلي الفرنسي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 19:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

مونبيلي (فرنسا) - يلعب المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) المتواجد حاليا بفرنسا في تربص يوم غد الاربعاء (سا 00ر18) بتوقيت الجزائر، مباراة تحضيرية أمام نادي مونبيلي الفرنسي استعدادا لكاس افريقيا للأمم-2020  و ذلك بقاعة "روني بونيول" بمونبيلي، حسب ما أعلن النادي الفرنسي.

وسيخوض السباعي الجزائري مباراة تحضيرية ثانية أمام نادي نيم-عار و ذلك يوم الجمعة (سا 00ر17) بقاعة بارناس بنيم.

أما اللقاء الودي الثالث الذي أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، ضد نادي إيستر فلم يتم تأكيده بعد من الطرف الفرنسي.

وقبل ثلاثة اشهر عن موعد البطولة الافريقية لكرة اليد بتونس، كانت الاتحادية الجزائرية للعبة و بالتشاور مع المديرية الفنية، كشفت عن البرنامج التحضيري الذي انطلق بمدينة نيم (فرنسا) و الذي سيتواصل حتى يوم 27 أكتوبر.

وأوضح حبيب لعبان رئيس الاتحادية ما يلي:"في شهر ديسمبر سنشارك في دورتين ببولونيا و رومانيا على أن يكون التربص ما قبل التنافسي بالجزائر، مع إمكانية تنظيم دورة ودية في شهر يناير بالجزائر بحضور ثلاثة منتخبات متأهلة "للكان"، قصد السماح للاعبين بشحذ أسلحتهم".

وعقب عملية القرعة لكأس إفريقيا للأمم-2020 التي سحبت يوم السبت الماضي بتونس، وقعت الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المغرب و الكونغو و السنغال و زامبيا. و تتأهل المنتخبات الاربعة الأولى للدور ثمن النهائي.

وستجري النسخة ال 25 للبطولة الإفريقية التأهيلية لأولمبياد-2020 بطوكيو، من 16 إلى 26 يناير 2020 بتونس.

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الألعاب الأولمبية إلى دورة 1996 بأطلنطا الأمريكية.

كلـمات مفتـاحيــة :
كاس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: المنتخب الجزائري يخوض مباراة ودية يوم غد الاربعاء أمام نادي مونبيلي الفرنسي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 19:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.22

الصحراء الغربية: حالة الجمود وتأخر تعيين مبعوث أممي يثيران إستياء الرئيس غالي

19.10.22

قافلة للتكفل بالأشخاص بدون مأوى تجوب شوارع العاصمة

19.10.22

الجزائر/إسبانيا: تسليط الضوء على دور وهران كمنفى للاجئين الجمهوريين الإسبان

19.10.22

كاس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: المنتخب الجزائري يخوض مباراة ودية يوم غد الاربعاء أمام…

19.10.22

المدير العام للأمن الوطني يدعو قوات الشرطة إلى ضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية

19.10.22

والي الجزائر العاصمة يلتزم بفتح أبواب الإدارة أمام وسائل الإعلام

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

وزير الداخلية: "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"

19.10.21

تدعيم بلديات الوطن بـ 6 آلاف حافلة للنقل المدرسي خلال السنوات الثلاث المقبلة

19.10.21

إيداع جبار مهنى الحبس المؤقت

19.10.21

موقف الجزائر الداعم للشعب الصحراوي "واضح ولا غبار عليه"

19.10.21

استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لن يغذي السوق الموازي للعملة الصعبة