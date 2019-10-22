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الكاس العربية للأندية البطلة (الدور ثمن النهائي -ذهاب): مقابلتان في برنامج يوم الأربعاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 15:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
الكاس العربية للأندية البطلة (الدور ثمن النهائي -ذهاب): مقابلتان في برنامج يوم الأربعاء

الجزائر - تنطلق مقابلات الدور ثمن نهائي (ذهاب)، من الكاس العربية للأندية لكرة القدم يوم غد الأربعاء، بإجراء مقابلتين اثنتين، في المنافسة التي سيتنقل فيها ممثل الجزائر الوحيد  مولودية الجزائر يوم 31 اكتوبر الجاري الى مدينة كربلاء العراقية لمواجهة  القوات الجوية العراقية .

وسيكون الموعد يوم الاربعاء مع اجراء مقابلتين الاولى بين  الوصل الاماراتي و اتحاد جدة السعودي و الثانية تجمع الاسماعيلي المصري بالجزيرة الاماراتي .

ويتعين على ممثل الجزائر، الذي بلغ هذا الدور بعد تجاوزه لعقبة نادي ظفار العماني بنتيجة (1-0 ذهابا و 1-1 ايابا) ، تحدي تشكيلة عراقية قوية ازاحت هي الاخرى من طريقها السالمية الكويتي بنتيجة (3-1 ذهابا و 1-1 ايابا) .

وستقام مقابلة الاياب  من هذا الدور يوم 6 نوفمبر المقبل بملعب 5 جويلية (الجزائر)، ابتداء من الساعة ال00ر20سا .

ومعلوم، ان ممثلي الجزائر الآخرين في هذه المنافسة ، شبيبة الساورة و شباب قسنطينة كانا قد اقصيا على التوالي على يد كل من الشباب السعودي و المحرق البحريني .

وتجدر الاشارة الى انّ نادي النجم الساحلي التونسي (حامل اللقب) الذي يلعب في صفوفه المهاجم الجزائري كريم عريبي، كان قد اقصي في الدور الأول على يد الشباب الأردني.

    

 

--- برنامج

الدور ثمن النهائي -ذهاب بتوقيت الجزائر:

 

-- الاربعاء 23 اكتوبر :

-- الوصل (الامارات العربية المتحدة) - اتحاد جدة (العربية السعودية ) 

30ر16سا

-- الاسماعيلي المصري                 - الجزيرة الاماراتي               

00ر18سا

 

-- الاثنين 28 اكتوبر :

-- الشباب (العربية السعودية)          - الشباب الاردني                  

15ر17سا

 

 

-- الخميس 31 اكتوبر :

-- القوات الجوية (العراق)        - مولودية الجزائر                    

00ر16سا

 

-- السبت 2 نوفمبر :

-- الرجاء البيضاوي (المغرب)    - الودادي البيضاوي (المغرب)    00ر20سا

 

-- الاحد 3 نوفمبر :

-- الاتحاد الاسكندري (مصر)     - المحرق البحريني               00ر19سا

-- اولمبيك أسفي    (المغرب) ا   - الترجي التونسي                 00ر19سا

 

-- الاربعاء 6 نوفمبر :

-- نواديبو (موريتانيا )            - الشرطة (العراقي)             00ر18سا .

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الكاس العربية للأندية البطلة (الدور ثمن النهائي -ذهاب): مقابلتان في برنامج يوم الأربعاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 15:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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