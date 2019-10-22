الكاس العربية للأندية البطلة (الدور ثمن النهائي -ذهاب): مقابلتان في برنامج يوم الأربعاء

وسيكون الموعد يوم الاربعاء مع اجراء مقابلتين الاولى بين الوصل الاماراتي و اتحاد جدة السعودي و الثانية تجمع الاسماعيلي المصري بالجزيرة الاماراتي .
ويتعين على ممثل الجزائر، الذي بلغ هذا الدور بعد تجاوزه لعقبة نادي ظفار العماني بنتيجة (1-0 ذهابا و 1-1 ايابا) ، تحدي تشكيلة عراقية قوية ازاحت هي الاخرى من طريقها السالمية الكويتي بنتيجة (3-1 ذهابا و 1-1 ايابا) .
وستقام مقابلة الاياب من هذا الدور يوم 6 نوفمبر المقبل بملعب 5 جويلية (الجزائر)، ابتداء من الساعة ال00ر20سا .
ومعلوم، ان ممثلي الجزائر الآخرين في هذه المنافسة ، شبيبة الساورة و شباب قسنطينة كانا قد اقصيا على التوالي على يد كل من الشباب السعودي و المحرق البحريني .
وتجدر الاشارة الى انّ نادي النجم الساحلي التونسي (حامل اللقب) الذي يلعب في صفوفه المهاجم الجزائري كريم عريبي، كان قد اقصي في الدور الأول على يد الشباب الأردني.
--- برنامج
الدور ثمن النهائي -ذهاب بتوقيت الجزائر:
-- الاربعاء 23 اكتوبر :
-- الوصل (الامارات العربية المتحدة) - اتحاد جدة (العربية السعودية )
30ر16سا
-- الاسماعيلي المصري - الجزيرة الاماراتي
00ر18سا
-- الاثنين 28 اكتوبر :
-- الشباب (العربية السعودية) - الشباب الاردني
15ر17سا
-- الخميس 31 اكتوبر :
-- القوات الجوية (العراق) - مولودية الجزائر
00ر16سا
-- السبت 2 نوفمبر :
-- الرجاء البيضاوي (المغرب) - الودادي البيضاوي (المغرب) 00ر20سا
-- الاحد 3 نوفمبر :
-- الاتحاد الاسكندري (مصر) - المحرق البحريني 00ر19سا
-- اولمبيك أسفي (المغرب) ا - الترجي التونسي 00ر19سا
-- الاربعاء 6 نوفمبر :
-- نواديبو (موريتانيا ) - الشرطة (العراقي) 00ر18سا .