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الألعاب العالمية العسكرية/ المصارعة الحرة: الجزائري محمد فرج ينهي المنافسة في المركز الثامن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

ووهان (الصين) - اكتفى المصارع الجزائري محمد فرج باحتلال المركز الثامن في الترتيب العام في دورة المصارعة الحرة (فئة 97 كلغ) للألعاب العالمية العسكرية المتواصلة فعالياتها بمدينة ووهان الصينية، وذلك بعد خسارته في منازلة الاستدراك امام الاوكراني أندري فالاسوف.

وكان المصارع الجزائري قد سجل بداية موفقة نسبيا في المنافسة، بتفوقه في الدور ثمن النهائي على الامريكي لوكاس شيريدان بنتيجة (5-1). بعدها وجد فرج نفسه في مواجهة المصارع الذي توج بالذهب، الايراني محمديان حسين، هذا الاخير لم يجد صعوبة تذكر في تجاوز نظيره الجزائري (12-0)، الذي تلقى خسارة أخرى في المنازلة الاستدراكية.

ومعلوم انّ المصارع الجزائري الآخر، عبد الحق خرباش (فئة 57 كلغ) كان قد احتل المركز التاسع في مسابقة المصارعة الحرة بعد انهزامه في النزال الوحيد الذي خاضه ضد الامريكي ماكس ناوري في الدور ربع النهائي.

ويتضمن برنامج الاربعاء دخول المصارع عبد النور لعوني المنافسة في فئة 60 كلغ في اختصاص المصارعة الاغريقية الرومانية، يكون متبوعا في اليوم الموالي (الخميس) بكل من آدم بوجملين (97 كلغ) و أكرم بوجملين (77 كلغ) و حمزة حلوي (130 كلغ).

 

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الألعاب العالمية العسكرية/ المصارعة الحرة: الجزائري محمد فرج ينهي المنافسة في المركز الثامن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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