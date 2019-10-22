الألعاب العالمية العسكرية/ المصارعة الحرة: الجزائري محمد فرج ينهي المنافسة في المركز الثامن

وكان المصارع الجزائري قد سجل بداية موفقة نسبيا في المنافسة، بتفوقه في الدور ثمن النهائي على الامريكي لوكاس شيريدان بنتيجة (5-1). بعدها وجد فرج نفسه في مواجهة المصارع الذي توج بالذهب، الايراني محمديان حسين، هذا الاخير لم يجد صعوبة تذكر في تجاوز نظيره الجزائري (12-0)، الذي تلقى خسارة أخرى في المنازلة الاستدراكية.
ومعلوم انّ المصارع الجزائري الآخر، عبد الحق خرباش (فئة 57 كلغ) كان قد احتل المركز التاسع في مسابقة المصارعة الحرة بعد انهزامه في النزال الوحيد الذي خاضه ضد الامريكي ماكس ناوري في الدور ربع النهائي.
ويتضمن برنامج الاربعاء دخول المصارع عبد النور لعوني المنافسة في فئة 60 كلغ في اختصاص المصارعة الاغريقية الرومانية، يكون متبوعا في اليوم الموالي (الخميس) بكل من آدم بوجملين (97 كلغ) و أكرم بوجملين (77 كلغ) و حمزة حلوي (130 كلغ).